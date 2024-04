Nagore Robles o Makoke: ¿Quién sustituirá a Carmen Borrego en 'Supervivientes 2024'?

El programa 'Supervivientes 2024' de Telecinco se encuentra en plena ebullición tras la reciente salida de Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos, quien abandonó la competencia el pasado domingo. Ante esta situación, los organizadores se encuentran en la búsqueda de una sustituta que mantenga el interés y la intensidad del programa. Dos nombres destacan en esta carrera: Makoke y Nagore Robles.

La posibilidad de que Makoke se una al programa ha generado un considerable revuelo en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su apoyo a su participación. Sin embargo, existe un pequeño inconveniente relacionado con Laura Matamoros, hija de su ex pareja, quien hizo pública su oposición a la presencia de Makoke en el concurso. Además, Lorena Morlote, peluquera y ex íntima amiga de la modelo, tampoco vería con buenos ojos su participación, dado que ella misma ha sido recientemente eliminada del programa. Hasta el momento, la dirección de 'Supervivientes' no ha dado indicios claros sobre quién podría ser la elegida. Por otro lado, Nagore Robles ha recibido una oferta directa para unirse al elenco de participantes, con condiciones equiparables a las de Carmen Borrego, una de las figuras más destacadas de la edición. Aunque Robles ha mostrado interés en aceptar la oferta, ha manifestado cierta reticencia a volver a participar en un reality show en ocasiones anteriores.

La noche de hoy, a partir de las 21:50 horas, en la gala presentada por Carlos Sobera ('Supervivientes: Tierra de Nadie'), es probable que se anuncie quién será la sustituta de Carmen Borrego. Tanto Makoke como Nagore Robles prometen generar gran interés en el programa debido a sus personalidades y posibles conflictos dentro de la isla. Además, se espera que mantengan el mismo nivel de caché que tenía Carmen Borrego, quien, según informes de 'Semana', tenía el caché más alto de toda la edición, llegando a alcanzar los 18.000 euros por semana de participación en el reality.