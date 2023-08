Asraf Beno, nervioso ante su próxima boda: "Me gustaría tener un hijo con Isa Pantoja"

A menos de dos meses de su boda con Isa Pantoja, el hispano marroquí Asraf Beno confiesa en exclusiva a LA RAZÓN que “estoy nervioso, según se va acercando la fecha, aún más. Pero me siento muy feliz de dar un paso tan importante en mi vida”.

- Ya queda poco para vivir ese día tan especial.

- Sí, nos casaremos el 13 de octubre y voy a disfrutar mucho ese día.

- Y de su matrimonio.

- Ahí empieza lo bueno, ¿no? O eso se comenta.

- Dice que le pueden los nervios.

- Los nervios y que estoy un poquito estresado con los preparativos. La boda tendrá lugar, como ya ha contado Isa, en una finca cercana a la localidad sevillana de Dos Hermanas que es muy chula.

- ¿Han invitado a mucha gente?

- Más de doscientos, las familias y los amigos.

- En un principio quería celebrar el enlace en Marruecos.

- Bueno, sí, pero finalmente nos casaremos en Sevilla, que también está muy bien.

- ¿Vendrán sus familiares marroquíes?

- La mayoría vive en España. Y algunos en Inglaterra. Confío en que vengan todos.

Isa Pantoja y Asraf Beno (Instagram) Redes sociales

- ¿Espera que asista a la ceremonia su suegra, Isabel Pantoja?

- Invitada está, se encuentra en la lista.

- ¿Le gustaría tener un hijo con Isa?

- Hombre, claro que me gustaría.

- Hace unos días intentaron estafarle en Internet...

- Me mandaron mensajes desde alguien que aseguraba que pertenecía a mi banco para que les enviara mis datos porque tenían que actualizarlos en mi cuenta corriente, menos mal que no me fiaba y no contesté. Podían haberme estafado y quitarme todo mi dinero. Usan la misma táctica con mucha gente. Conmigo no resultó. Pero hay mucha gente mayor que cae en la trampa…

- ¿Ha denunciado el caso?

- No, es una pérdida de tiempo, porque esa gente está desaparecida.

- ¿Dónde se encuentra ahora?

- Estoy con Isa en el Puerto de Santa María, en nuestra casa. En Andalucía se vive muy bien. Estamos preparando entre los dos todo lo de la boda con mucha ilusión.