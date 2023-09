"Cuentos chinos" el nuevo programa de Jorge Javier con connotaciones racistas

El esperado retorno de Jorge Javier a la televisión llega tras una pausa de casi cuatro meses, con un nuevo programa en Mediaset. El estreno de este programa diario (de lunes a jueves) está previsto para hoy, lunes 11 de septiembre, a partir de las 22:00 de la noche, tras el informativo. A este nuevo programa le han llamado "Cuentos Chinos"

La expresión "Cuentos Chinos", se utiliza cuando quieres decirle a alguien que no crees lo que está diciendo, que crees que lo que dice es mentira, haciendo referencia a que la comunidad asiática no es de fiar e instaurando, de nuevo, el racismo en el lenguaje.

Frases como"No hay moros en la costa" "Trabajar como un negro" oson expresiones que podemos escuchar por la calle un día cualquiera Los prejuicios contra cualquier grupo social que se sienteen algún momento de la historia, por razón de su sexo, etnia, o cualquier otro factor, se ve, consciente o inconscientemente, y es una realidad, que a día de hoy, muchasestán cargados de connotaciones racistas.

Uno de estos claros ejemplos es el uso del término "negro" en el contexto del trabajo duro. Esta "expresión" tiene sus raíces en la esclavitud y la explotación de las personas negras en el pasado. Durante siglos, los esclavos fueron sometidos a trabajos forzados en plantaciones y otros entornos, realizando tareas agotadoras sin reconocimiento ni recompensa. La expresión "trabaja como un negro" captura esta dura realidad histórica.

Sin embrago, desgraciadamente no sólo tiene connotaciones negativas la comunidad afro. Respecto a la comunidad asiática, el lenguaje refleja el profundo desconocimiento de su cultura. Como apunta la filóloga Belén Bermejo en una entrevista para El País: "Desde la época de Marco Polo el Extremo Oriente ha sido un lugar de las fantasías de los europeos. Cuando se utiliza cuentos chinos o naranjas de la China se hace referencia al asombro o la imaginación exaltada". "Cuentos chinos" no deja de ser un ejemplo más del lenguaje racista que muchas veces se emplea por incluso desconocimiento, aunque no deja de ser un insulto racista a la comunidad.