Jenny Llada vuelve a la televisión con 'Desnudos por la vida': “No reniego de mi pasado en el cine de destape"

Tras varios años desaparecida de la pequeña pantalla, Jenny Llada regresa al medio como concursante de “Desnudos por la vida”, un reality en el que los participantes competirán por realizar el mejor streeptease.



Pregunta: ¿Le cuesta desnudarse y perder el pudor ante las cámaras?



Respuesta: El pudor hay que guardarlo para otras cosas, pero no achantarse si lo pide un guion. Adaptarse a las exigencias del concurso.



P: ¿Al igual que otros de los concursantes, ha realizado un cursillo para aprender a desnudarse con elegancia?



R: No nos dejan contar nada, tan solo que el reality se verá antes de final de año en Telecinco y que será muy entretenido.

Desnudos por la vida Mediaset



P: La lista de participantes parece sorprendente…



R: Las normas, como le digo, nos prohíben adelantar ese tipo de datos.



P: Pues ya le digo yo que competirá con personajes conocidos como Anabel Pantoja, Marisa Jara o Cristóbal Soria.



R: Bueno, ya veremos… Yo estoy muy segura de mis posibilidades y voy a ganar.



P: En la Wikipedia figura que acaba de cumplir setenta años. No me lo creo.



R: Y hace bien, porque no tengo esa edad. Se han confundido. Tengo menos años, pero no me gusta hablar de mi edad.

Jenny Llada Gtres



P: ¿El amor es generoso con usted?



R: Mucho. Tengo pareja desde hace cuatro años y soy muy feliz.



P: ¿Y quién es el afortunado?



R: No lo escondo, vamos juntos a todas partes. Se llama Francisco García y no pertenece al mundo artístico.



P: Fue una de las musas del destape durante la Transición. ¿Se arrepiente de haberse desnudado en el cine?



R: No reniego de mi pasado en el cine de destape. Además, aquellos desnudos eran muy cuidados y no tenían la menor maldad.



P: ¿Ha pensado en la retirada?



R: Para nada, las actrices lo somos hasta que nos morimos. Lo que sí hacemos es ser más selectivas al elegir los trabajos.