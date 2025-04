Jessica Bueno calla a Jota Peleteiro en un tenso e inesperado cara a cara en directo

Jota Peleteiro no consideraba que el asunto había quedado aclarado la semana pasada y esta ha querido hacerlo en primera persona, en ‘De viernes’. Aquí ha querido responder a Jessica Bueno tras recibir duras acusaciones que van desde infidelidades, hasta reproches sobre cómo atiende a sus hijos o que no paga la manutención de los mismos. De todo esto se ha defendido el exfutbolista, que reconoce estar atravesando un mal momento económico y deberle a su exmujer 40.000 euros por el colegio de su hijo Fran fruto de su relación con Kiko Rivera.

Pero niega que no haya hecho frente a la manutención de sus hijos. Pero hay un ‘pero’. De los 15.000 euros que estipuló un juez como pensión mensual, tan solo el primer año lo cumplió. Después no pudo por problemas de liquidez y luego pasó a pagar solo mil euros por cada uno de sus dos hijos. Esto ahogó a la modelo, de ahí que a modo de presión recurrió a los medios en busca de ayuda. Ya al inicio del programa esperaba que en su entrevista “sea sincero, que sea consciente de todos los errores que ha cometido. Que recapacitara y que hiciera las cosas bien, que al final es lo mejor para ambos”. No parece que lo haya conseguido.

Tenso cara a cara entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno

El primero en sentarse en el sofá del plató a responder a las preguntas, despejar dudas y presentar sus pruebas ha sido él. Eso sí, Jessica Bueno ha tenido oportunidad de ir respondiendo a alguna cuestión con pequeñas píldoras que le permitían los presentadores. Al finalizar la entrevista, Santi Acosta le ha dado la opción al exfutbolista de mandarle un mensaje directo a su exmujer, que iba a tomarle el relevo en el plató.

Se ha mostrado conciliador: “Pues nada, que yo creo que esto ha pasado su momento. Entiendo que puede haber cicatrices después de una ruptura, pero yo creo que por el bien de nuestros hijos esta situación familiar que estamos exponiendo debería acabar. Ella tiene suficientemente capacidades para seguir triunfando en la tele que sé que lo está haciendo bien, ojalá en un futuro pueda tener su programa de televisión, yo me alegraré”. Aun así, marcaba un límite: “Del divorcio de Jota Peleteiro si hay que hablar, que se hable de puertas para adentro. Yo sé que a ella le gusta este medio de comunicación y le deseo la mejor de las suertes. Nada más le puedo decir”. Se intuía el reproche velado.

Jessica Bueno estalla contra su exmarido

Jessica Bueno ha tenido oportunidad de responder y, por supuesto, tenía muchas ganas de poner en su sitio al padre de dos de sus hijos: “Yo voy a esperar a poder hablar de todos los temas que una vez más ha demostrado que se cree sus propias mentiras. Es tan manipulador que sabe desviar la atención de las preguntas para no tener que hacerse responsable. Por supuestísimo que yo quiero mantener este en el juzgado, porque el juez va a saber dictaminar lo que es más beneficioso para nuestros hijos”. Dicho esto, ataca: “Eso es lo que tú querías, manipularme como siempre. Yo iba a responder e iba a acertar lo que el juez decidiese. Lo que el juez decida yo lo voy a cumplir a rajatabla”.

“Me gustaría, por favor, que se dejase de usar la imagen de mi hijo, que es un menor de edad para limpiar tu imagen así que eso no lo voy a permitir más que te quede muy claro”, cambiaba de tono y se ponía aún más seria Jessica Bueno. “Y otra cosa más, por supuestísimo que quiero que esto se acabe. Se olvida el origen de todo esto. Vine a hacer una entrevista después de estar mucho tiempo callada, aguantando todo porque todo lo que él cuenta es mentira. Sabes que hay unas transferencias y tú no tienes ninguna prueba. Partiendo de esa base, yo cuando vine aquí fue por desesperación porque tú no te estabas haciendo cargo de tus hijos. Yo no he dicho que seas mal padre, pero un buen padre se encarga del bienestar de sus hijos y de lo que tú prometiste. Yo he vivido con ansiedad de no poder afrontar esos gastos que tú te hiciste responsable. Has venido tú a dar una entrevista y yo he tenido que venir detrás para defenderme. Si yo quiero labrarme un futuro en la tele tengo que venir, porque yo lo único que dije es que tú no estaban pasando la pensión a tus hijos”, le recriminaba.

“Yo hoy zanjo esto. El que no ha parado de hablar en toda la semana has sido tú. Yo hoy zanjo esto porque yo no necesito nada más. Yo esto lo hice para cobrar un dinero y poder pagar lo que tú no hiciste. Me tengo que defender de las barbaridades y las mentiras tuyas porque ya no te tengo miedo, que ya se acabó. Yo estoy tranquila, porque en el juzgado es donde vas a tener que dar las explicaciones. Hoy es el último día que hablo de esto y sigo con mi vida”, prometía Jessica Bueno.

Jota Peleteiro tenía el último turno de palabra y lo aprovechó para responder a su ex. No tiene miedo a la amenaza que supone llevar el asunto a los tribunales, donde en su día se le atribuyó una responsabilidad con sus hijos a la que no ha hecho frente. Dice que su situación económica ha cambiado, pero será un juez quien lo vea: “Por supuesto que se va a decidir en un juzgado, nadie va a tomar sentencia de nada. Mi entrevista de hoy ha sido desde un punto calmado, súper respetuoso y un poco conciliador, pero bueno, ya está. He respondido a lo que me habéis querido preguntar”, se despedía para abandonar el plató satisfecho.