Jota Peleteiro confiesa que intentó dejar a Jessica Bueno, pero no pudo por miedo

“Esperemos que pronto podamos acabar con este calvario, porque para mí estos dos últimos años han sido un auténtico calvario”, son las primeras palabras de Jota Peleteiro en ‘De viernes’. Antes de entrar en plató, en la entrevista previa en la que se propone desenmascarar a la madre de dos de sus hijos. Después de triunfar como futbolista, ahora lo hace como empresario con negocios que mueven millones de euros. También se ha convertido al islam y se ha vuelto a casar con una modelo serbia, Ajla Etemovic, también enemiga de Jessica Bueno.

“He pasado de ser el mejor padre del mundo a ser el peor y persona de la historia, solamente por un divorcio”, condena el exjugador, que desde noviembre de 2022, cuando dio a conocer su ruptura matrimonial, había preferido dar la callada por respuesta: “Hoy Jota Peleteiro acaba con años de silencio y lo hace para defenderse de todo”, presenta Santi Acosta, dando paso a su defensa: “Una cantidad de mentiras sobre mi persona que me han hecho mucho daño y que necesitaba sacar todo lo que llevo dentro, porque creo que la gente necesita ver el otro lado de la balanza”. Un lado, por cierto, Jessica Bueno, que también estará en plató para responderle en directo.

Jota Peleteiro se defiende de Jessica Bueno

Él habla de muchas mentiras. Entre ellas destaca que jamás le fue infiel y que lo que sucedió con su compañera de trabajo fue solo un tonteo: “No hubo infidelidades, me pilló tonteando con la directora de mi empresa, aunque la relación ya estaba rota”. Ella quizá no lo sabía, de ahí su sorpresa. Eso les llevó a un divorcio encarnizado en el que se hicieron mucho daño. Ella se ha quejado mucho ya del emocional, pero Jota Peleteiro plantea también el económico: “Firme un acuerdo de divorcio desorbitado, de 15.000 euros al mes. Lo firmé porque estaba en depresión, llevo dos años de calvario, me ha destrozado”.

También se defiende de la acusación de no hacerse cargo de sus hijos: “Han sido un par de años muy duros, nunca he querido entrar al juego, porque creo que no es favorable para los hijos, pero ha llegado un momento de tantas mentiras sobre mi persona como padre y como Jota Peleteiro. “Soy el primero al que le encantaría pasar 24 horas al día con mis hijos, pero no quiero que mi mujer esté en casa las 24 horas, si quiere trabajar porque le hace feliz, que trabaje. El trabajo más duro en el mundo que hay es el de ser madre”, sostiene. Y niega que ella dejase de trabajar para dedicarse en cuerpo y alma a él, pues mantiene que “cuando la conozco no está trabajando, nos movemos y conozco a Fran, que para mí es un hijo. Yo no le he dicho que no podía trabajar”.