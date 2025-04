Jota Peleteiro reconoce sus deudas con Jessica Bueno y otros problemas económicos

Jessica Bueno y Jota Peleteiro han vivido este fin de semana un cara a cara. Se encontraban en ‘De viernes’ para dar sus versiones dispares sobre lo sucedido durante los 10 años que duró su matrimonio. Reproches cruzados en dos entrevistas distintas, pues se han negado a sentarse uno frente al otro para confrontar sus realidades. Ambos llevan pruebas que sustentan sus palabras, pero el punto en el que siempre entran en conflicto es en lo referente a sus hijos.

El exfutbolista ha valorado a su exmujer como madre, reconociendo que “Jessica es una madre que quiere mucho a sus hijos, que les da mucho cariño y no es mala madre”, reconoce. No tiene quejas en cuanto a su labor con sus niños y habla bien en todo momento sobre este punto importante. Ahora bien, considera que no les está ayudando y no les tiene en la justa consideración, al colocarles en medio de una batalla mediática entre sus padres.

Jota Peleteiro y su reproche a Jessica Bueno por sus hijos

La contundente afirmación anterior del empresario, ahora marido de la modelo serbia Ajla Etemovic, venía acompañada de un “pero”. Sí tiene la certeza de que es buena madre, aunque “lo que creo que pasa ahora mismo es que se está olvidando un poco de sus hijos y está obsesionada con destruir al padre, que no tiene sentido”. Por ejemplo, no le parece justo que diga que no estuviese presente en las primeras etapas de sus hijos al nacer: “Me parece bajuno y de muy mal gusto que intente dañar la imagen de una persona con eso”.

En su defensa, Jota Peleteiro asegura que “como padre doy el cien por ciento con los niños. Me encanta porque me divierto con ellos y ella siempre ha necesitado ayuda, porque cualquier día que la chica no podía estar en casa hacía volar a su madre”, le vuelve a reprochar. Reconoce que “mis hijos la quieren un montón a ella. Yo la respeto como madre, pero ella siempre ha necesitado una persona y siempre me ha pedido una persona para que hiciese todas las cosas porque ella, al final, necesita esa ayuda”.

¿Paga la manutención de sus hijos o no?

Pero en el presente también dice estar implicado, aunque arrastra serios problemas económicos: “Ye he estado con los niños después de la separación perfectamente y me he ocupado absolutamente de todo”, sentencia. También con Fran, el hijo que tiene con Kiko Rivera, a quien dice querer como propio, aunque siempre sepa quién es su padre. Pero promete hacerse cargo económicamente de sus vástagos, pese a los reproches de su exmujer. Dice que bajo “presiones y amenazas” aceptó un acuerdo de 15.000 euros al mes en concepto de manutención, colegios. Incluido Fran. También tener servicio del hogar y pagarle la hipoteca de la casa de Sevilla, mientras la familia vivía en Bilbao.

“Los primeros doce meses le pagué los 15.000 euros completos, luego me quedé sin liquidez y me retrasé varios meses, que fue cuando me pusieron la denuncia penal, y a partir de ahí recuperé los pagos que no había hecho. Ahora todos los meses sigo metiendo el dinero de la pensión, a su cuenta, ella me sigue reclamando y me sigue acumulando. Le doy mil euros para cada niño”, aclara el cambio en la cuantía de los 15.000 euros fijados por el juez a los 2.000 que ingresa. También ha decidido dejar de pagarle el colegio al hijo de Kiko Rivera: “Cuesta 4.000 euros al mes, lo mismo que el de mis dos hijos juntos. Yo intenté negociarlo con Jessica, pero se negó y reconozco que debo 40.000 euros del colegio de Fran”.

Ahora se plantea la pregunta clave y es que se ha hablado mucho sobre su supuesta ruina. “¿Arruinado o forrado?”, le suelta a bocajarro Santi Acosta. Él se ríe y es que es un tema que no le ha gustado nada que sea de dominio público, pero lo acepta. El motivo de su paso por el programa de ‘De viernes’ es para aclarar sus diferencias con Jessica Bueno, pero el caché que cobra por su exclusiva le servirá para tapar agujeros: “Mi realidad económica es que no tengo liquidez, tengo una empresa que va muy bien, pero no puedo afrontar ciertos gastos, por eso he solicitado una revisión de medidas” en la manutención de sus hijos.