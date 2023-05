Jesulín de Ubrique: "Mi último hijo ha llegado por sorpresa, pero ha sido una bendición"

Jesulín ha vuelto a Telecinco y lo ha hecho en el estreno de la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’, el programa de Bertín Osborne. Un invitado de lujo que regresa a la cadena amiga ocho años después de su última entrevista: "Tengo cuentas pendientes con esta casa", aseguraba en el avance emitido durante los últimos días.

Jesulín de Ubrique en el primer programa Atresmedia

Respecto a su carrera taurina, Jesulín asegura lo siguiente: "Ahora tengo 49 años, me encuentro bien y eso. Mi vida ha ido cambiando, y si ves el torero actual y ponerte enfrente de Roca Rey es como si me pusiera a morir... Yo ya no estoy para esas batallas. Miro para atrás y tengo mucho más que perder que ganar", desliza.

"La vida me ha hecho desconfiar en muchas cosas. Claro que se han aprovechado de mí, pero uno termina aprendiendo y cuando me llaman para cualquier cosa de televisión ya no me representa absolutamente nadie. Yo confío en mí y a partir de ahí...", asegura.

Aunque lo cierto es que ya ha quedado claro que no iba a mentar el nombre de Belén Esteban ni nada que tuviese que ver con ella, véase su hija en común, Andrea Janeiro, el torero sí ha charlado con el presentador sobre su pasado, presente y futuro, entre lo que cabe destacar su faceta como padre: "Está mal que yo lo diga pero soy un crack cambiando pañales", desliza entre risas sobre el pequeño Hugo. "Antes pasaba mucho tiempo fuera por mi profesión y ahora veo los toros detrás de la barrera, por lo que tengo mucho más tiempo para la familia y para mí mismo... Este último hijo ha llegado de sorpresa, pero ha sido una bendición". Además, asegura que "voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis hijos”.