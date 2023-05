Belén Esteban: "Pero ¿quién se cree que es Jesulín? ¿Justin Bieber o Beyoncé?"

Este lunes, 15 de mayo" arranca una nueva temporada de "Mi casa es la tuya". Bertín Osborne recibe a Jesulín de Ubrique que hará un repaso de su vida concederá su entrevista más sincera.

Belén Esteban, madre de Andrea Janeiro, hija de Jesulín, no ha visto con buenos ojos que el diestro hable en televisión aunque reconoce que "que trabaje y gane dinerito, que tiene cuatro hijos". Ahora, tan solo unas horas antes de que se emita el programa, Belén ha mostrado su malestar al conocer la condición que ha impuesto.

"Yo por cortes que he visto creo que ha dicho algo así como 'voy a guardar la intimidad de mis hijos'. Serán de tres, de cuatro, no. Pero me parece muy bien que piense así. Eso es lo que él tiene que hacer", ha dicho la colaboradora de televisión.

Además ha asegurado que no verá la entrevista en directo porque ha quedado "con amigas".

Terelu Campos ha avisado a la de Paracuellos que es posible que no pueda ver las declaraciones del torero porque "una de sus condiciones es que no se zapee la entrevista". "¿Y eso lo permite esta cadena? ¿Y por qué? ¿Para que yo no hable? Lo elige él pero lo acepta el Mediaset, Mediaforo o como se llame ahora esta empresa", ha expresado.

"Yo no he hablado de Jesús desde hace cinco años. Cuando un día me ponen en el Deluxe de colaboradora, no de invitada. Es porque se hace una carta, una carta durísima. Y yo contesto por la cara. Que si mañana no se puede, eso que me ahorro porque no la pienso ver. Pero que diga que no se puede zapear pero ¿quién se cree que es Jesulín? ¿Justin Bieber o Beyoncé? Si ya todo lo que te tenía que decir, sabes que te lo he dicho. Y tú lo sabes", ha zanjado el tema.