El "sufrimiento e impotencia" de Belén Esteban por el regreso de Jesulín de Ubrique

Pocos días antes de conocerse que 'Sálvame' llegará a su fin el próximo mes de junio, la noticia bomba de la crónica social parecía ser el regreso de Jesulín de Ubrique a la vida pública. El torero, tras intervenir en 'El Hormiguero', conocerá una entrevista a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya', y se espera que se sincere sobre asuntos relacionados con su vida privada y su familia.

El diestro todavía no se ha pronunciado y Belén Esteban ya está de uñas, manifestado su enfado por el trato que el patrón de Ambiciones da -o mejor dicho, no da- a su hija Andrea. La de Paracuellos no escatimó en ataques o advertencias en su ultimo discurso en "Sálvame", donde llegó a llamar "desgraciado" al padre de su primogénita.

A pesar de la dureza que muestra, los más cercanos a Belén Esteban conocen el dolor que le produce toda esta situación, que la obliga a navegar de nuevo por algunos de los episodios mas complicados de su vida y que creía que ya habían quedado atrás.

'El camino a casa' de Jesulín La Sexta

A la pena que una madre sienta por el daño que, bajo su punto de vista, se está infligiendo a su hija, se le suma también la que conlleva tener que recordar y exponer una vez más todo lo que vivió con una familia que, atendiendo a su testimonio, no la trató nada bien.

"Mucho me temo que la reaparición de Jesulín en escena le va a provocar más de un disgusto serio" expresa Jorge Javier Vázquez en su blog de "Lecturas", preocupado por "el sufrimiento y la impotencia" que pueden invadir el corazón de la popular tertuliana en los próximos días.

Por fortuna para ella, tal y como el presentador se encarga de recordar, su situación ahora es totalmente distinta. Belén Esteban ha dicho adiós a los malos hábitos y cuenta con un sólido núcleo familiar, encabezado por su madre, su hija y su marido Miguel Marcos, y seguido por sus hermanos y cuñadas, que le brindarán todo el apoyo que necesite cuando sienta que de Ubrique vuelve a sacarla de sus casillas.