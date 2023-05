El pacto familiar de Jesulín de Ubrique frente a los ataques de Belén Esteban

Jesulín de Ubriquese ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la semana por su polémico regreso a los platós. El torero concedió el pasado miércoles 3 de mayo una de sus entrevistas más esperadas en 'El Hormiguero' para promocionar, junto a Albert Espinosa, el primer capítulo del programa 'El camino a casa' de La Sexta, un espacio que se emitió el jueves y que estuvo dedicado a indagar en su infancia y juventud. Estas dos apariciones en televisión, sumado a su reciente confirmación como uno de los fichajes estrellas de 'Masterchef Celebrity', han desatado la furia de Belén Esteban. La de Paracuellos ha sido muy dura en 'Sálvame' contra el padre de su hija y ha cargado sin piedad contra el diestro.

La televisiva no ha podido callarse ante esta situación y, aunque su hija Andrea le ha pedido que no entre en polémicas, ha estallado estos días contra Jesulín de Ubrique y su familia. Belén Esteban tachó al marido de María José Campanario de "desgraciado" y le acusó de ser "mal padre". "Vende una felicidad que no tiene. En vez de tres hijos son cuatro y es muy injusto. Hay algunos que no tienen oficio ni beneficio (refiriéndose a Julia Janeiro) y se les da todo y hay una que tiene una carrera con matrícula de honor y no se le da nada", exclamó la de Paracuellos, cargando contra el clan Janeiro.

'El camino a casa' de Jesulín La Sexta

Pero como dice el refrán, dos no se pelean si uno no quiere, y tanto Jesulín de Ubrique como su familia no ha entrado en el conflicto. En todas sus apariciones públicas posteriores, el torero no se ha pronunciado sobre el asunto. Tras acudir a 'El Hormiguero', el marido de María José Campanario optó por el silencio. Después de estar unos días en casa, el hijo de Carmen Bazán ha regresado a la capital para reencontrarse con sus compañeros del reality culinario, y ha vuelto a mantenerse firme en su decisión de no avivar la tensión. Parece ser que todos han pactado no entrar en ninguna trifulca mediática y todos están siguiendo el plan.