Joaquín Prat sentencia a Shakira por lo que ha hecho con sus hijos: “Es escalofriante”

Shakira ha vuelto a lanzar un nuevo tema y, como los anteriores, no está exento de polémica. “Acróstico”, una canción dedicada a sus hijos, está en boca de todos, y no por la preciosa letra con la que demuestra lo unida que está a Milan y Sasha, sino por la intervención de los menores tanto en el single como en el videoclip del mismo. Desde que se dio a conocer la separación de la cantante y Gerard Piqué, los dos han pedido a los medios que se respete la privacidad de los niños, y lo cierto es que la exposición a los que les ha sometido en su último trabajo no casa con esta petición.

“Me parece escalofriante. Es hacer partícipes a dos menores de un asunto desagradable. Entiendo que a Piqué no le ha hecho nada de gracia”, ha señalado Joaquín Prat en “El programa de Ana Rosa”, muy sorprendido por la imagen de los menores que se muestra en el videoclip de “Acróstico”.

Aunque ninguno se ha pronunciado al respecto, se entiende que Shakira ha requerido el visto de bueno de Gerard Piqué a la hora de utilizar la imagen de sus hijos con fines comerciales, puesto que, de no ser así, podría enfrentarse a serias consecuencias legales si el futbolista decidiera acudir a la Justicia para defender los intereses de Milan y Sasha.

Lo cierto es que esta misma polémica también sacudió al exfutbolista catalán hace pocos meses cuando invitó a su hijo mayor a una emisión en directo junto a Ibai Llanos y otros rostros populares de las plataformas digitales, y por aquel entonces se publicó que a Shakira no le había hecho ni pizca de gracia que Piqué expusiera al menor en ese tipo de entornos.

Lo que está claro es que una producción como la de “Acróstico” no se lleva a cabo de un día para otro, lo que invita a pensar que Piqué podría estar más o menos al tanto de la participación de sus hijos en el tema.