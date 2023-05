Jorge Javier Vázquez desvela un importante dato sobre su contrato con Telecinco

Jorge Javier Vázquez es noticia día sí y otro día también. El presentador dejó por momentos su cortijo particular de Telecinco para dejarse entrevistar por Carlos Amor en 'La Matemática del Espejo' de La 2.

El comunicador le planteó diferentes preguntas sobre su presente y futuro laboral, algo que está en boca de muchos en los últimos tiempos: ”Si ven La 2 y son inteligentes, ven también ‘Sálvame’, porque yo sostengo que solo la gente inteligente ve los programas que yo hago, los que no lo son no están capacitados para verlos, se ponen nerviosos”, comenzó diciendo un Jorge Javier sarcástico.

Jorge Javier Vázquez RTVE

Respecto a su futuro en 'Sálvame', Jorge ha contestado de forma contundente: ”Yo tengo contrato y me quedan dos años. Supongo que sí que seguiré, pero lo que decidan, bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Soy consciente de que llega un equipo directivo nuevo y entiendo que querrán hacer con los que trabajamos en televisión o con los muñecos que salimos en ella lo que quieran. Que quieren contar conmigo, perfecto; que piensan que pertenezco a otra época y que es mejor que ya no esté, pues ya está...También puede ser que yo me levante un día y me pregunte si quiero continuar, ¿no?”, concluyó con respecto a este asunto.

Además, otros de los temas que se han tratado en el programa han sido su infancia y vida, sus conocimientos del mundo del corazón, su salto al teatro o la muerte de Mila Ximénez. Incluso tuvo tiempo para juntarse con la cantante Vicco para cantar a dúo el tema que presentó para Eurovisión 2023.