Kiko Hernández estrena un sorprendente nuevo trabajo en televisión

Kiko Hernández está cosechando buenas nuevas desde que sufriese el gran varapalo profesional que supuso la cancelación de ‘Sálvame’. El colaborador se quedaba sin hueco en la parrilla de Telecinco, cadena en la que se había desarrollado profesionalmente desde que diese el salto a la fama en ‘Gran Hermano’. Ha llovido mucho desde entonces, pero el polemista sigue con la misma ilusión, más ahora que tiene con quién compartirla, Fran Antón, desde hace un mes coronado como su flamante marido. Y es que han llegado nuevas ofertas de trabajo para el polemista, como así ha anunciado él mismo con especial alegría, que por fin ha vuelto a ponerse frente a una cámara de televisión.

Kiko Hernández en la televisión de Melilla Instagram

Más allá del especial que ha grabado con Netflix junto a otras estrellas del universo ‘Sálvame’, Kiko Hernández ya ha ocupado el que será su nuevo trabajo en televisión. Ha sido en Melilla, donde parece que se está sintiendo muy cómodo, pues aquí emplazó su mediática boda con Fran Antón, además de aparentemente su luna de miel, y donde disfruta junto a sus hijas de sus primeros momentos como hombre casado. Ahora también su trabajo le ha llegado gracias a la televisión de esta ciudad situada al norte de África.

Así lo ha presumido el propio protagonista en sus redes sociales, donde ha mostrado cómo ha sido su aparición estelar en un programa de la televisión de Melilla. Tiene tablas de sobra para afrontar este nuevo reto, el cual ha recibido con especial ilusión, pese a que se trate de una colaboración. Quizá no sea aquí donde quiera desenvolverse profesionalmente tras el ocaso de ‘Sálvame’, pero este paso demuestra que no quiere alejarse mucho de los platós de televisión y hacer lo que mejor sabe. Eso sí, aún no se ha aclarado el punto sobre si esta colaboración será anecdótica o si, por el contrario, tendrá una periodicidad fijada.

Sus compañeros de programa se han tenido que reinventar como bien han podido. Algunos han tenido que dejar el medio, como es el caso del reportero José Antonio León, que ha decidido apostar por el mundo de la moda junto a su mujer. Mientras tanto, otros han cambiado de cadena, como es el caso de Terelu Campos, ahora en TVE, o Gema López, en Antena 3. María Patiño continúa al frente de ‘Socialité’, mientras que Belén Esteban espera a que le llegue una jugosa oferta. Jorge Javier Vázquez es quizá el peor parado, pues regresó triunfal al Access prime time de Telecinco con ‘Cuentos Chinos’, pero el programa no alcanzó las expectativas y fue cancelado dos semanas después. Son tiempos de incertidumbre, pero poco a poco cada uno va consiguiendo encontrar su espacio tras el adiós de ‘Sálvame’.