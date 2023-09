Estos han sido los llamativos regalos que dieron Kiko Hernández y Fran Antón a los invitados de su boda

El pasado sábado 16 de septiembre Kiko Hernández y Fran Antón pasaron por el altar en Melilla, la ciudad natal del marido del televisivo. La pareja dio el "sí quiero" acompañada de sus familiares y amigos más cercanos. Entre ellos, muchos excolaboradores de "Sálvame", como Lydia Lozano y Pilar Vidal. La boda se ha convertido en la exclusiva de la semana en "Lecturas", que adelantó su número al lunes, al igual que hizo el "Hola" con el enlace matrimonial de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Poco a poco hemos podido ir conociendo más detalles del último gran evento de universo "Sálvame". Pero lo que no había trascendido en el reportaje de la anterior revista citada eran los regalos que habían hecho los novios a sus invitados durante la celebración de su boda. El podcast de "En todas las salsas" de MTMAD ha sido el encargado de desvelar esta información que no ha dejado indiferente a ninguno de sus oyentes.

Algunos invitados de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón Instagram

Según Germán González, fueron varios detalles que repartieron a lo largo del fin de semana de celebraciones. El primer regalo que recibieron los invitados fue nada más llegar a la ciudad, en su habitación del hotel. Allí, se encontraron "merchandising del gobierno de Melilla". Uno de los que más llamó la atención fue un gorro de paja con la bandera de España. Pero los regalos no terminaron ahí y, durante la celebración del banquete, obsequiaron con dos regalos más a sus invitados. Uno de ellos fue un abanico con las iniciales de los novios y el logo de Bingo las Vegas, y el otro, una vela negra, también con el logo del Bingo, con sus nombres y la fecha del enlace matrimonial en color dorado.

Sin lugar a dudas, unos regalos, cuanto menos, sorprendentes y que no dejaron indiferente a nadie. Jorge Javier Vázquez ha sido uno de los pocos invitados que no asistió a la boda y que se quedó sin esos obsequios. Fue el mismo presentador, el día que salía la exclusiva del enlace matrimonial en "Lecturas", el encargado de desvelar el motivo de su sonada ausencia en el día más importante de la vida de Kiko Hernández. En una durísima carta, el catalán confesaba la decepción que sentía por el recién casado: "Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada. Me ganó la decepción. Quizá la tristeza también. Y el desencanto. Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido".