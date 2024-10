Kiko Matamoros y María Patiño: tensa discusión sobre políticos y su culpa

Todas las televisiones han puesto en jaque el normal funcionamiento de su escaleta para informar a la audiencia sobre la catástrofe que está suponiendo laDANA. Su avance por la geografía española desatando su furia mantiene a todos conmocionados, pues la cifra de fallecidos y desaparecidos no hace más que aumentar, mientras continúas los trabajos de rescate y auxilio. También en TEN, María Patiño, al frente de ‘Ni que fuéramos Shhh’, ha conectado en directo con numerosos puntos clave, viendo la situación real de los afectados. Al ver el drama que están pasando se ha planteado el mismo debate que se discute en estos momentos a pie de calle y en las redes sociales y que pone a la cúpula política en el punto de mira. Y es que son muchos los que subrayan que se podrían haber evitado muchas muertes si se hubiese tenido en cuenta la alerta roja y se hubiese actuado anticipándose a lo que ya se sabía que estaba por venir. Este debate ha enfrentado en una acalorada discusión a Kiko Matamoros y la presentadora, en uno de sus habituales tensos encontronazos.

Coches destrozados tras el paso del la Dana. A 30 de octubre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). La Dana hace estragos en la provincia de Málaga 30 OCTUBRE 2024 Álex Zea / Europa Press 30/10/2024 Álex Zea Europa Press

Chema Garrido comenzaba planteando la necesidad de pedir responsabilidades políticas a quien corresponda, pues entiende que no han estado a la altura de lo esperado. Es ahí cuando ha querido entrar a valorar Kiko Matamoros que no es el momento ahora de cortar cabezas. Considera que eso se deberá emplazar para más adelante, pues lo primordial ahora es ayudar a las víctimas, rescatar a los supervivientes, encontrar a los desaparecidos y tratar de canalizar las donaciones para encauzar la normalidad tras una catástrofe de históricas dimensiones. Dicho esto, María Patiño le tomó el turno de palabra, claro está, para posicionarse al otro lado del ring y cargando duramente contra la incompetencia demostrada ahora por los políticos: “A día de hoy, desde que yo tengo 53 años, jamás he visto a ninguna autoridad política asumir ningún error. Por lo tanto, yo en lo único que creo es en el ser humano, ese que está ahí ayudando, en el vecino de turno”, aplaudía la presentadora cómo todos se han volcado a prestar sus servicios, mientras se escuchan promesas de paquetes de ayudas que en otras catástrofes naturales jamás llegaron.

El colaborador se ha sentido agraviado por cómo se generaliza de esa forma y se incluye en el mismo saco a todo el gremio de dirigentes: “Los políticos son seres humanos, y los alcaldes y los concejales de los pueblos afectados también. Es que descalificar así a toda la clase política”, le recrimina a su eterna rival mediática. Esa que no estaba dispuesta a ceder, teniendo aún más argumentos para mantener sobre la mesa su opinión y no retirarla: “Bueno, vale, yo te he escuchado y mi opinión es esa. No es descalificar, pero veo a la persona que está ahí con pala y no quiero más fotos. Quiero a la gente trabajando, a favor de la gente que está ahí. Eso es lo único que quiero, no quiero más discursos hasta que aparezca toda la gente desaparecida”, se reafirmaba con la vena evidenciando que el tema le tocaba la fibra sensible y no iba a ceder.

María Patiño Instagram

Kiko Matamoros no se queda atrás y siempre le ha gustado sacar de quicio a sus compañeros. De ahí que se empeñase en tener la última palabra: “Los discurso son necesarios”, insistía, aunque a ella le “aburren” en estos momentos. Es ahí cuando él ha contraatacado con fuerza para desmostarla en directo: “A mí en este caso no. La comunicación de las administraciones con los ciudadanos es híper necesaria en momentos como este. El ciudadano no se puede sentir solo, desasistido. Es muy necesario que los políticos comuniquen”. Entraban en temas serios, se desviaba la atención y se avecinaba una acalorada discusión sobre política que les alejaba de su cometido. Es por eso que David Valldeperas ha intervenido rápidamente reconduciendo la cuestión y dando por zanjado el tema sin declarar a ninguno como vencedor del debate.