El enfado de María Patiño con Cristina Cifuentes por negar el cambio climático

La conmoción es máxima en estos momentos mientras la cifra de víctimas mortales porel paso de la DANA por Españacontinúa creciendo. La alerta es máxima en numerosos puntos de la geografía patria según avanza la peligrosa tormenta. Esto ha hecho que todas las televisiones modifiquen sus parrillas para centrar su atención en lo que está sucediendo, llevando a expertos y líderes de opinión a sus mesas de debate. En ‘Todo es mentira’, programa presentado por Risto Mejide, contaban con la presencia de Cristina Cifuentes, que se atrevió a poner en duda el cambio climático en los tiempos que corren y tras ver las trágicas consecuencias en Valencia, Albacete, Castellón, Málaga… y continúa. No solo se llevó la bronca de su presentador, sino también de María Patiño, quien no pasará a la historia por guardarse su opinión, más si con ello puede ayudar a concienciar a las personas de un tema que considera muy serio como para frivolizar y que tantas vidas está costando.

La que fuese presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una versión alternativa a la planteada por los científicos. Aunque las evidencias del cambio climático están ahí y son cada vez más evidente según pasa el tiempo y no se actúa en consecuencia, Cristina Cifuentes se sale de la norma: “Yo es que no soy negacionista del cambio climático, pero sí que es verdad que hay personas y no solo ciudadanos de a pie, también científicos, que tienen dudas sobre la incidencia directa. No que el cambio climático no exista, sino la incidencia directa sobre este tipo de fenómenos”. Al ver las caras de sus compañeros de debate, desarrolló más su teoría: “Solamente quiero recordar un argumento que se está utilizando: el adelantamiento de las gotas frías como consecuencia directa del cambio climático. He de recordar que la pantanada que hubo en el año 1982 fue en las mismas fechas que esto”.

Dicho esto, la expolítica reconvertida en colaboradora de televisión llama a la contención a la hora de asociar el cambio climático con este tipo de sucesos climatológicos tan catastróficos: “Creo que tenemos que ser un poco prudentes. Para poder hacer este tipo de análisis hay que tener muchos más datos, hay que hacer también un análisis un poco más a largo plazo”, propone, sin caer en la cuenta en el detalle de que el tiempo juega en nuestra cuenta. No aguantó más Risto Mejide, que cortó a su compañera de plató: “Perdóname Cristina, te tengo que interrumpir, con todos mis respetos. La ciencia solo se rebate con ciencia. A partir de ahí, si tenemos un científico de esos de los que hablas en el programa que pueda rebatir ese argumento, yo, encantado, lo escucharé. Pero prefiero dejar el tema científico para los científicos”, le cortó.

María Patiño carga contra Cristina Cifuentes

La audiencia aplaudió a Risto Mejide por cómo atajó a Cristina Cifuentes y emplazar a los profesionales a plantear tales dudas. Pero María Patiño no ha tenido el mismo talante, que al verlo desde su casa no ha dudado en tomar los mandos de sus redes sociales para echar a los leones a la expolítica: “Es acojonante que se permita negar el cambio climático”, compartía a modo de queja pública la presentadora de ‘Ni que fuéramos Shhh’. Una opinión que se ha visto reforzada con un sinfín de mensajes condenando sus palabras. Y es que la DANA y las catastróficas consecuencias que está teniendo en nuestro país ha conmocionado tanto al público, que no se está permitiendo que se frivolice o se caigan en argumentos negacionistas que poco ayudan a solucionar el grave problema existente.