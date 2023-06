Makoke se queda fuera de juego tras las últimas palabras de Kiko Matamoros

"Quería dirigirme a la flamante esposa ya, espero que en su lista de bodas haya pedido tapones para los oídos. Los ronquidos son muy fuertes y muy desagradables. Estoy triste y compungida, me he perdido la boda del año. Es desolador. En estos momentos mi exmarido y Marta López están recién casados y yo me lo he perdido".

Estas fueron las primeras palabras de Makoke poco después de que su exmarido, Kiko Matamoros, y Marta López se diesen el 'sí, quiero'. "Espero que la luna de miel haya empezado con buen pie y no como empezó la mía: discutiendo. Espero que no os pase lo mismo" decía la colaboradora de Telecinco.

Makoke larazon

Por último, le aconsejaba a la influencer que "llenase el congelador de mucho pollo y mucha verdura para hacer las papillas que yo hace cinco años dejé de hacer con mucho gusto". Unas palabras que no han dejado indiferentes al recién casado, que no ha dudado en contestar a sus declaraciones.

"¿Que disfrute del matrimonio? Yo del matrimonio y de mi pareja llevo disfrutando como un loco hace cuatro años y medio y no voy a dejar de disfrutar y no voy a dejar de trabajar", ha dicho el tertuliano.

La pareja formada por Makoke y Kiko Matamoros han sido protagonistas en las portadas de las revistas del corazón / Foto: La Razón larazon

"Lo que es pecado mortal es juzgar las creencias y los credos de cada uno ¿vale? No he contestado nunca, ni he hablado nunca, ni lo voy a hacer ahora, como comprenderás, y menos después de mi boda", concluyó con respecto a su exmujer. Pese a lo que digan ambos, la polémica en Telecinco está servida con respecto a este asunto.