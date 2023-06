Así fue la tensa pelea que empañó la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo

Kiko Matamoros y Marta López Álamo ya son marido y mujer. La pareja contrajo matrimonio el pasado viernes 2 de junio, en la madrileña Basílica de San Miguel, en cuyas puertas esperaban decenas de curiosos y reporteros. Tras la ceremonia religiosa, los novios y los invitados se trasladaron hasta el exclusivo Hotel Ritz para celebrar la buena nueva, y LA RAZÓN tuvo acceso a varios detalles de la fiesta, como el menú por el que se decantaron el colaborador y su esposa.

Para comenzar, un gazpacho de cereza con carabinero, una lubina crujiente con duxelle de setas o un solomillo de ternera sobre mousse de patata. De postre, espuma de chocolate y café 'petit fours'. Para beber, dos exquisitos vinos, como son un José Pariente Cuveé especial y un Alonso del Yerro 2018, y también Champagne Moet Chandon.

En definitiva, una fiesta por todo lo alto que, por desgracia, se vio empañada por la tensa bronca que dos de los invitados protagonizaron en los baños del hotel. Según adelantó Iván Reboso en el programa “Fiesta”, Alejandro Nieto, ganador de “Supervivientes”, y el cantante Antonio Carmona se enzarzaron después de que el artista dirigiera un piropo a la mujer del modelo, Tania Medina.

Se desconoce qué tipo de comentario dirigió a la joven, pero a Nieto no le sentó nada bien y así se lo hizo saber cuando se encontró con él en el baño. Parece que Carmona no aceptó el reproche y ambos comenzaron una acalorada discusión que llamó la atención del resto de invitados. Por lo visto, se trató de un momento “bochornoso” que aguó el glamour y la pompa que los novios querían para su boda.

No fue ese el único incidente que agrió el gran día de Kiko Matamoros. La ausencia de su hija Anita, con la que no se habla desde hace tiempo, le dolió profundamente porque, a pesar del distanciamiento, esperaba que se presentara en la boda en el último momento. “A todos nos da mucha pena que Anita no esté hoy con nosotros”, dijo su otra hija, Laura.