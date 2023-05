Makoke desata la furia de Kiko Matamoros y Marta López a 3 días de su boda

Makoke le ha declarado la guerra a Kiko Matamoros con su última exclusiva de 'Lecturas'. La ex del colaborador y Marta López, su futura mujer, comparten portada u le roba el protagonismo a la modelo en su entrevista más especial donde enseña su traje de novia. La televisiva, que había pactado anunciar que iba ser abuela por segunda vez, ha hecho unas declaraciones incendiarias sobre el que fue su marido en el a casa de su ex, Javier Tuleda. Junto a su primogénito, no han dudado en cargas contra Matamoros a tres días de su enlace matrimonial con la joven.

Sin lugar a dudas, la portada de esta semana ha desatado la polémica y se ha declarado la guerra entre los dos clanes. Y a Kiko Matamoros no le ha sentado nada bien que su exmujer le haya robado el protagonismo a su pareja. Por ese motivo, no ha asistido a su puesto de trabajo y no tiene pensado acudir a 'Sálvame' en los próximos días debido a su enorme enfado. Ninguno de los dos, ni Matamoros ni Marta López, ha compartido en sus redes ningún contenido relacionado con la entrevista ni nada sobre el vestido. Los compañeros de programa de Kiko, desde su programa, se han posicionado al lado del colaborador tras lo sucedido.

Aunque Belén Esteban ha confesado que la entrevista de Makoke anunciando que iba a ser abuela por segunda vez estaba pactada desde hace mucho tiempo, lo cierto es que la gran mayoría de los colaboradores de 'Sálvame' han comentado que los tiempos de la televisiva están muy bien medidos y que justo habría elegido la semana en la que se casa Kiko Matamoros para desvelar la noticia. "Ahora que se casa por la Iglesia, y con Dios por testigo, espero que le vaya mejor y que no mienta", expresa la televisiva en la entrevista a 'Lecturas' sobre el enlace matrimonial de su ex.

Pero Makoke no ha sido la única que ha tenido palabras para Matamoros durante su entrevista. Javier Tuleda, hijo de la televisiva, le ha lanzado un hiriente comentario al que fue marido de su madre: "A Kiko le tuve cariño, pero a un perro que se me murió también. Tienes cariño a personas que han querido y te han ayudado, pero luego te hacen daño y se acabó, no hay más".