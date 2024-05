Makoke se rompe en directo al hablar de la posición de su hija Anita: “Yo no quiero problemas”

La edición de “Supervivientes 2024” ha despertado un gran revuelo mediático. No es Ángel Cristo Jr por su tensa relación con su madre, Bárbara Rey, el único que está acaparando titulares. Desde que apareció en escena Laura Matamoros, con su ahora mítica frase “Makoke a la calle”, la polémica no ha hecho más que ir en aumento.

Este martes se ha pronunciado Makoke en el programa de “Así es la vida” sobre las declaraciones que ha hecho su hija Anita Matamoros, y hermana de Laura, de esta edición de Supervivientes. Aunque en un primer momento la menor compartía orgullosa la entrada en el programa de su hermana, lo cierto es que su opinión sobre la trayectoria que ha tenido en la isla ha quedado muy clara.

Este pasado fin de semana decía que para ella Miri debía ser la ganadora. Al poder ver en directo las palabras de su hija, Makoke no ha podido contener las lágrimas después de todos los problemas que ha tenido que superar en su relación con Laura: “Si veo a mi hija me emociono porque es inocente en todo esto, yo soy su madre, no quiero hablar de ella porque no quiere. Se ha pronunciado y cuando la veo pronunciarse sé lo difícil que lo tiene y que lo ponen y me da pena. Es mi hija y es lo que más quiero en este mundo, lleva muchos años sufriendo”. Anita, si bien tiene una vida profesional más corta que la de su hermana, siempre ha dejado claro que no pretende mezclarla con su vida personal.

Anita Matamoros y Laura Matamoros Instagram

La colaboradora también ha querido dar sentido a las palabras que su hija hizo sobre su amiga Miri, con la que tiene una muy buena relación: “Se han dicho muchas cosas. Miri terminó con su novio y, como cualquier amiga, cuando rompe con su pareja le ofreció una habitación en su casa, simplemente”.

Sin embargo, no cree que se vaya a pronunciar sobre Laura Matamoros, ni ahora ni nunca. Además, ha querido tener un acto de buena fe para mejorar la cordialidad familiar: “Yo entierro el hacha de guerra, yo no quiero problemas. Ojalá venga, recapacite y cuando la vuelva a ver nos saludemos con cordialidad, ojalá sea así”, concluía en el espacio de las tardes de Telecinco.