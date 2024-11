Mariló Montero se ofende con Susanna Griso y la reprende en directo: "A mí no me mires así, tía"

Actualidad política y social, crónica social, entrevistas a líderes como Feijóo... A lo largo de sus más de veinte años de emisión “Espejo público” ha demostrado ser un formato en el que casi todo tiene cabida, y su escaleta tiene espacio para reportajes y asuntos de todo tipo. Este lunes 18 de noviembre, el equipo ha sorprendido a los espectadores con un interesante informe sobre la vida después de la muerte.

Uno de los colaboradores ha asegurado que cada vez hay más científicos y voces expertas que señalan que, de alguna forma, una parte de la psique del ser humano podría seguir existiendo incluso tras su fallecimiento. “Espejo público” ha recopilado varios testimonios de personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte, y todas ellas recuerdan imágenes, emociones o sensaciones que dan a entender que no se marcharon del todo.

“Estamos rodeados de incrédulos”, ha dicho Susanna Griso a Mariló Montero, pensando que, como ella, la periodista también creía en la vida después de la muerte. “¿Yo soy crédula?”, ha preguntado desafiante la tertuliana.

Montero ha confesado que no tiene del todo clara la existencia de un hipotético más allá, un escepticismo que ha sorprendido a Susanna Griso, teniendo en cuenta la religión de su colaboradora: “¿No crees? ¿Siendo católica no crees?”. Ha sido entonces cuando Mariló se ha mostrado algo molesta con la pregunta de la tertuliana: “Oye, que no soy Tamara Falcó. A mí no me mires así, tía. Me suelta lo de que soy católica y creyente, pero vamos… Yo tengo mi religión con mis cosas y juzgo a la Iglesia como hay que juzgarla, no tiene nada que ver una cosa con la otra”.

Mariló Montero, molesta con Susanna Griso en "Epejo público" Atresmedia

Aun así, Mariló Montero ha reconocido que se trata de una cuestión que siempre le ha despertado mucho “morbo y curiosidad”, y finalmente ha terminado aceptando que, bajo su punto de vista, “la muerte solo es el principio”. Una aseveración que ha llevado a Griso a reprocharle su actitud anterior: “Antes te lo he dicho y te has ofendido, y yo lo he pensado siempre”.

Lejos de rebajar la tensión, Mariló Montero ha insistido en sus reproches a la presentadora: “Es me catalogas… ¿Qué te crees, que soy sor Mariló? Parece mentira que me conozcas”. Ante esta situación, Susanna Griso ha preferido tirar de sentido del humor y ha explicado a la tertuliana “que creas en la vida después de la muerte no te convierte en sor Mariló”. Pero la colaboradora recalca: “Que no creo en la vida después de la muerte. Ojalá, así podría volver a ver a mi madre, solo pediría eso. Cuando muera, no tengo ninguna intención de volver por aquí”. Queda claro.