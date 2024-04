Los muertos "vivientes" de Carlos Areces y el cameo de Rociito

El protagonista de la nueva serie de Movistar Plus, "Muertos S.L.", Carlos Areces, tiene una insólita manía que casa perfectamente con el personaje de esta producción: colecciona fotografías antiguas post mortem, o sea, imágenes de personas fallecidas.

El interés por tan macabra afición le viene de cuando vio la película "Los otros", de Alejandro Amenábar, en la que se hace alusión a ese tipo de instantáneas.

"Cuando me enteré de que existían esas fotografías me puse a investigar y descubrí muchas piezas de finales del siglo XIX y principios del XX. Tengo varios álbumes llenos de imágenes, unas ciento cincuenta en total, puede parecer algo macabro, pero me interesan mucho", afirma el actor.

Uno de los retratos que se incluyen en "Post Mortem", a partir de la colección de Carlos Areces y la investigación de Virginia de la Cruz COLECCIÓN CARLOS ARECES

En la serie mencionada, Areces interpreta a un empleado de una funeraria. A su lado, en el reparto, veremos a Amaia Salamanca, Adriana Torrenejano y Salva Reina, entre otros.

Será mañana jueves cuando comiencen a emitirse los ocho episodios de treinta minutos de duración cada uno.

La trama es simple: a la muerte del propietario y fundador de la empresa, Gonzalo Torregrosa, Dámaso Carrillo (Carlos Areces) quiere asumir el mando, pero la viuda, Nieves, se resiste, ayudada por su inútil y entusiasta yerno, Chemi, experto en Marketing, y en contra de los planes de sus hijas de cerrar y montar un gimnasio. Las conspiraciones para liderar la funeraria y, de paso, aplastar a la competencia (la funeraria Transitus) son los mejores anclajes para la comedia de "Muertos S.L.".

Una de las posibles sorpresas podría ser la presencia de Rocío Carrasco haciendo un cameo con un personaje de una muerta metida en un ataúd. Sería un reclamo con gancho suficiente como para atraer a la audiencia.

Rocío Carrasco en Madrid en septiembre de 2023 Gtres

Areces también colecciona discos de personajes famosos que no son cantantes profesionales, como algunos de Pedro Almodóvar con Fabio McNamara, Jesulín de Ubrique o Jesús Vázquez. El "Toa, toa" del torero es uno de sus favoritos.