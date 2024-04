Rocío Carrasco y Fidel Albiac se casan por la iglesia tras 25 años de amor

Después de años sin protagonizar un reportaje, Rocío Carrasco ha concedido una exclusiva en "Lecturas" y ha anunciado que se va a casar con Fidel Albiac por la iglesia. La pareja, ocho años después de su boda por la civil, tiene pensado pasar por el altar justo cuando celebran sus 25 años de amor. "Fidel y yo queremos compartir con nuestra gente todos estos años que llevamos juntos con una gran fiesta", ha desvelado la hija de Rocío Jurado sobre el evento.

"Nos haría mucha ilusión celebrar las bodas de plata casándonos por la Iglesia, igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo", ha declarado Rocío Carrasco en "Lecturas". Igual de enamorada que el primer día, no ha dudado en deshacerse en halagos y piropos hacia su marido Fidel, asegurando que es el amor de su vida y que aún quedan muchos años por delante que vivir. "Sí. Físicamente, qué duda iba más allá y no lo conocía. Sentí que había algo, una conexión que se va fortaleciendo según vas conociendo a la persona. Es muy importante ese pellizco. El corazón me dio un vuelco literal. Pasa muy pocas veces en la vida, a mí solo una vez. Fidel es todo para mí. Siempre ha estado, además de una forma altruista", ha desvelado sobre su marido.

De momento, no hay fecha para el enlace matrimonial, Rocío Carrasco está muy emocionada por este nuevo paso que va a dar junto a Fidel. "Nos haría mucha ilusión celebrar las bodas de plata casándonos por la Iglesia, igual que en su día nos casamos por lo civil en una celebración de gratitud para todos los que habían estado con nosotros todo el tiempo", ha explicado sobre el asunto a la revista anteriormente citada. La pareja reunirá a sus familiares y amigos más cercanos para conmemorar su bonita historia de amor y, aunque se desconoce la lista de invitados, todo apunta a que ninguno del clan Mohedano recibirá la invitación.