Alba Carrillo, Ana Boyer, Blas Cantó y Rocío Carrasco se juegan el trofeo de "Bake Off: famosos al horno'"

La gran final de "Bake off: famosos al horno" tendrá lugar esta noche, a las 22:50 horas en La 1 y RTVE Play, y la tensión se eleva mientras Alba Carrillo, Ana Boyer, Blas Cantó y Rocío Carrasco compiten por el codiciado título de mejor pastelero o pastelera VIP de España. Los desafíos que les esperan son exigentes, diseñados por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular, con la carismática Paula Vázquez como maestra de ceremonias.

En la primera prueba, los finalistas se enfrentarán al desafío del glaseado, donde deberán crear tartas espejo deslumbrantes. Luego, el segundo reto pondrá a prueba sus habilidades con la siempre problemática pasta choux. Y para cerrar con broche de oro, rendirán homenaje al cine, creando súper tartas inspiradas en sus películas favoritas.

La gran final no solo será un duelo entre los cuatro finalistas, sino que también reunirá a todos los aspirantes de esta edición, creando emocionantes reencuentros y momentos divertidos en la carpa del programa. Terelu Campos, Azúcar Moreno, Yolanda Ramos, Manolo Sarriá, Julio Iglesias Jr, Julio Salinas, Patxi Salinas, Pablo Puyol y Marc Clotet estarán presentes para animar a los finalistas en este último desafío.

Con la culminación de esta experiencia, "Bake off: famosos al horno", producido por RTVE en colaboración con Boxfish y basado en el formato "The Great British Bake Off" de Love productions y distribuido por BBC Studios, llega a su fin. Tras tres meses de esfuerzo y aprendizaje, el gran interrogante es ¿quién se alzará con el trofeo de mejor repostero o repostera VIP? No te pierdas la emocionante final para descubrirlo.