Raquel Bollo: del tenso cara a cara con Asraf a cómo su verdad es desmontada en directo

Isa Pantoja está de plena actualidad y no solo por su segundo embarazo. Asraf Beno se sentaba en el plató de ‘De viernes’ para compartir con el público su felicidad ante la llegada de su primer hijo. Se le caía la baba. No tanto al hablar de su suegra, Isabel Pantoja. Menos aun cuando le tomó el relevo en la entrevista Raquel Bollo, que se sentaba en su misma silla para echar por tierra el desgarrador testimonio ofrecido por la hija de la tonadillera semanas atrás en el mismo plató de Telecinco. Aunque hoy han señalado que la excolaboradora ha sido testigo de algunos episodios vejatorios, se ponía frente a las cámaras para matizar la versión ofrecida en defensa de la que fuese su amiga y de la que ahora vive alejada. Antes de entrar en materia, los dos protagonistas de la noche han vivido un tenso cara a cara en la que ambos se han terminado llamando “mentiroso”. Sus verdades no coinciden.

Antes de salir el primero y entrar la segunda, se ha puesto un vídeo de la exmujer de Chiquetete denunciando que Isa Pantoja no ha contado toda la verdad. Se refiere a sucesos como el día que la regaron con una manguera para purificarla al saber que había perdido la virginidad; cuando la obligaron a ir al ginecólogo para certificar que había tenido relaciones sexuales; o cuando le cortaron el pelo a trasquilones por echarse novio. Pero el punto en el que no ha podido mantenerse callado Asraf ha sido cuando Raquel Bollo dice que su esposa miente al hablar de la presencia de Omar Montes en el cumpleaños de su madre en Cantora. Ella mantiene que la cantante avisó de antemano: “Su hija lo sabía. Su madre la llama. Os podrá contar lo que quiera, pero a mí no porque además yo estuve y vi la actitud de ella. Asraf el otro día cuando estuvo también mintió”.

“Me parece increíble. Que se lo aplique, porque es horroroso todo lo que está contando. No tiene ni pies ni cabeza, tampoco seamos hipócritas. No entiendo esta inquina, este enfado y este machaque a Isa”, se quejaba Asraf Beno desde el plató de una Raquel Bollo ojiplática en la sala previa, en primer plano en la gran pantalla. Así, le ha echado en cara que pusiese en duda los difíciles capítulos que ha sufrido Isa a lo largo de su infancia y su adolescencia, a sabiendas de lo que ha vivido y cómo lo narró destrozada semanas atrás en el mismo programa. Mientras el público y la cadena se ha volcado con ella en ayudarla a entender que no está sola y abrazarla ante su sentimiento de abandono, Raquel Bollo ha contraatacado: “Te puedo asegurar que yo no tengo ningún tipo de inquina, lo que pasa que para desacreditar es más fácil decir que yo lo hago por inquina”, se revolvía sin querer entrar en disputa directa, pero diciendo que miente, acusación que se ha llevado igualmente.

Después del tenso instante, Raquel Bollo tomó todo el protagonismo: “Me da alegría que esté embarazada, a mí todo lo bueno que a elle le pase me alegra. Me sentí orgullosa de ver cómo ella se iba realizando, pero cuando nos cruzamos en ‘Supervivientes’ la cosa cambió, no tengo un buen recuerdo de aquel momento, no ha jugado limpio con mis hijos”, entraba en materia a destacar por qué no tiene buena relación con ella, pese a subrayar que incluso la cuidó siendo una niña cuando Dulce tenía vacaciones. “Hay situaciones que cuenta que me parecen terroríficas, me parecen muy feas si no han sido así. De un relato que escuchas a otro hay mucha diferencia. Isa siempre ha sido una niña muy inteligente, pero no creo que todo esto sea cosa solo de ella, hay alguien más, y no me estoy refiriendo a Asraf”, deja caer, dejando el nombre de Dulce en la mente de los colaboradores. Pero De Asraf tampoco guarda buena opinión, porque de él vio “cosas que no me gustaron, cosas que se vieron, pero al final es la persona que ella escogió y creo que ella es mucho más inteligente que él. Cuando a mí alguien no me suma o el trato que recibo no es el adecuado, lo que hago es que me retiro y ya está”, insinúa sin afirmar una vez más.

Pero Raquel Bollo se sienta en el plató de ‘De viernes’ para hablar del pasado de Isa Pantoja y no tanto de su presente, del que no es partícipe. Sí lo fue de algunos momentos clave que ahora la joven guarda como traumas de infancia, pero que ella resta importancia en su empeño de “darle su lugar” a su madre, Isabel Pantoja. Por ejemplo, en el suceso de la manguera que tanto le marcó y que ella dice que no fue tal y como la joven recuerda: “Yo me entero de una situación que está viviendo Isa, que ha conocido a un chico a través de las redes sociales. Me cuenta que ya ha tenido relaciones sexuales con ese chico, pero es más, yo me entero de que se tiene que tomar una pastilla del día después y que las relaciones sexuales las había tenido en un parque”, narra el motivo por el que su familia tomó cartas en el asunto, restando gravedad al episodio del manguerazo. Ahí es cuando Ángela Portero se encendió y puso la cruda realidad sobre la mesa, con todo lujo de detalles, ante una estupefacta Raquel Bollo que no pudo negar que eso no estuvo bien, aunque su cometido inicial fuese defender a Isabel Pantoja y Kiko Rivera.