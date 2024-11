Críticas a Raquel Bollo por negar las vejaciones a Isa Pantoja que presenció

El segundo embarazo de Isa Pantoja, el primero con Asraf Beno, se ha convertido en la noticia del momento. Una buena nueva que reabre viejas heridas, pues su pasado nunca ha terminado de enterrarse y sigue aireándose en los platós de televisión. Así pasó hace tan solo unas semanas atrás cuando la propia hija de Isabel Pantoja se sentó en el plató de ‘De viernes’ para denunciar vejatorios capítulos de su infancia y adolescencia. Situaciones que una niña no debería haber experimentado y que muchos adultos presenciaron y permitieron. Algunos de ellos han sido señalados directamente por su apoyo tácito a la tonadillera a Kiko Rivera por sus acciones, mientras que otros se han dado por aludidos y se han defendido antes de tiempo. Raquel Bollo ha aprovechado el revuelo para sentarse en el mismo plató de Telecinco para negar lo que muchos otros han confirmado con anterioridad.

La amiga íntima de Isabel Pantoja dice que su hija miente y acude a matizarla, para limpiar el buen nombre de la cantante. Denuncia que algunos de los episodios que más revuelo mediático han tenido no sucedieron tal y como Isa Pantoja ha narrado. Incluso aquellos que no contó ella, sino su niñera, Dulce, o Aguasantas, la exnuera de Raquel Bollo, como testigo presencial de algunos de ellos. “Me duele que se cuenten situaciones terroríficas y muy fuertes que no han sido así”, destaca en el adelanto mostrado por ‘De viernes’ para cebar la entrevista. La sevillana quiere contar “toda la verdad”, al considerar que Isa ha contado “solo medias verdades”. No obstante, este paso está siendo muy criticado, y Raquel Bollo ya ha recibido los primeros reproches públicos a su oportuna entrevista.

Y las críticas precisamente no le llegan desde el bando contrario, sino también desde sus propias trincheras. Antonio Rossi tiene muy buena relación con Isabel Pantoja, pero conoce muy bien en qué puntos hay que guardar silencio y no defenderla, pues no todo es justificable. De ahí que el periodista de ‘Vamos a ver’ indique que hay temas que Raquel Bollo va a tratar que “no le benefician”. Por ejemplo, la excolaboradora de televisión niega que se regase a Isa Pantoja cuando descubrieron que había perdido la virginidad para purificarla. Asegura que no fue un “ritual para restablecer su virginidad” y con ese detalle pretende desmontar toda la historia, como si no hubiese sucedido. No obstante, Rossi le recuerda que ella no vio con sus ojos lo que pasó porque decidió irse y dejar que Kiko Rivera actuase con impunidad: “Fue Kiko quien dijo ‘si nadie quiere ver lo que va a pasar aquí, que se vayan todos’”. Es por eso que mantiene que “nadie sabe exactamente lo que ocurre en ese episodio, y yo lo sé, porque Isabel lo ha contado a sus íntimos”.

“Raquel Bollo sabe igual que yo, que el día que Isa salta la valla, su madre le dice que se vaya a Perú. Entonces no sé por qué hace ese tipo de declaraciones, que es lo más asombroso”, destaca Antonio Rossi desde ‘Vamos a ver’ horas antes de ‘De viernes’. Y es que no le hace falta conocer el contenido íntegro de la entrevista para conocer el punto de vista de la amiga de Isabel Pantoja. Ya lo ha dejado patente en otras ocasiones, como así lo hizo el mes pasado cuando Isa se derrumbó en directo: “Me parece tan lamentable. Está vendiendo a su familia. ¡Es que lo he vivido! Es que cuando Dulce se iba de vacaciones, me quedaba yo allí. Y la que dormía en la habitación con la niña era yo. La que estaba todo el día pendiente de la niña era yo. Yo he escuchado a Isabel hablar muy bien de su hija y adorar a su hija”, destacaba. Eso sí, había frases dañinas que ha preferido olvidar.