A Asraf Beno se le cae la baba al hablar de su hijo, pero se tensa con Isabel Pantoja

“Asraf Beno representa el presente y el futuro de Isa Pantoja. El hombre que ha devuelto la luz a Isa Pi se va a convertir en el padre de su segundo hijo. Un bebé que nacerá, eso sí, en medio de una ruptura total de la familia Pantoja”, comienza a presentar Bea Archidona al invitado estrella de ‘De viernes’, que de espaldas mira a la pantalla que corona el plató. Todo se torna a negro. Las luces se apagan y el escenario se vuelve oscuro para dar paso a la voz en off de Santi Acosta: “Una ruptura que llega a causa del pasado de Isa Pantoja. Un futuro y un paso que hoy se cruzan en este plató. Llega a Telecinco, ahí la estáis viendo, Raquel Bollo, la que fuera íntima amiga de Isabel Pantoja, cuenta una versión que contradice los duros episodios que confesó vivir Isa Pi en Cantora”, ofrecen la otra cara de la moneda de una noche de infarto. La felicidad de un padre ante la llegada de su primer vástago y una mujer del pasado dispuesta a negar episodios que, como le han recordado hoy, ella misma presenció y es conocedora.

Después de un parón publicitario, Asraf continuaba esperando a los presentadores en plató. Estaba radiante de felicidad al saludarles tras meditar las vueltas que da la vida: “Entré aquí soltero y salgo casado y con hijo”. La sonrisa pronto se le borra del rostro con la primera pregunta a bocajarro, sobre cómo afronta su mujer este embarazo en medio de la delicada situación familiar que afronta. El modelo, rodeado de un halo de felicidad, todo lo ve de color rosa: “Está muy ilusionada. Está muy contenta. Se ha evadido un poco de todo lo que está pasando y está muy ilusionada pensando en el futuro que vamos a tener, el cambio de habitación, pensando en otras cosas, al final”, reconocía tratando de esquivar la polémica que, sin embargo, presenciará instantes después ante la llegada de Raquel Bollo al plató dispuesta a remover el avispero y poner en duda el sufrimiento de Isa.

“Estoy contentísimo, súper feliz, súper ilusionado. La verdad es que es algo súper bonito, impresionante y podría seguir así hasta una lista infinita de adjetivos positivos. Es algo que teníamos en mente desde que a Isa le operaron de apendicitis, cuando fue un punto de inflexión y dijimos ‘vamos a crear nuestra familia’. Para mí ser padre supone una responsabilidad. Últimamente tengo muchos miedos, por ejemplo, que venga con salud, a ver si voy a ser padre y le voy a educar bien”, relata Asraf Beno con una sonrisa de oreja a oreja sobre cómo afronta el reto de ser papá.

También narra cómo recibió la buena nueva: “Nos enteramos de la noticia cuando Isa tiene un pequeño retraso de más de 15 días y decidimos que se haga la prueba. Me dejó que lo mirase yo, me lo tapó con la mano y le dije ‘cari, ostras, que vamos a ser padres’ y me dijo ‘no puede ser’ y lo miró corriendo y súper contentos, nos abrazamos, nos dimos un montón de cariño, un montón de besos”. Se le ve ilusionado y no puede disimularlo. También al narrar cómo ha sido la experiencia de ver a su futuro retoño por primera vez en la primera revisión ginecológica: “Hemos tenido una visita al ginecólogo. Vi por primera vez al bebé, que era súper pequeño, medio centímetro media y le latía el corazón. Era impresionante”. Este primer contacto le ha hecho verse ya como papá, aunque ya ha ejercido como tal con el pequeño Albertito, el primogénito de Isa Pantoja fruto de su relación con Alberto Isla. Es por eso que ya incluso expresa su deseo de tener una niña: “A mí me gustaría más que fuese una niña, porque en mi familia son todo chicos. Isa es más de un chico. Al final, lo que venga está bien, mientras venga con salud, que es lo importante”.

Mucho se ha hablado ya de cómo ha recibido la familia Pantoja la noticia del embarazo de Isa Pantoja. Poco o nada de los seres queridos de Asraf Beno, donde la feliz espera ha sido muy bien acogida: “Lo hemos compartido con mi familia. Mi padre le dice mucho a Isa que para él es como una hija. Para mí eso es muy importante porque, desde el principio, han querido que esté cerca, le han recibido con los brazos abiertos. Eso es una cosa que me ha gustado mucho de mis padres”. En contraposición está Isabel Pantoja, quien ha dejado mucho que desear en el trato mostrado a su hija y su nieto en los últimos dos años: “Descarto completamente que cambie la relación de Isabel con Isa por el niño. Seguirá como hasta ahora. Si al final no ha cedido por parte de Albertito, que es una persona que ha conocido y han estado y le tienen cariño, no creo que la cosa cambie ahora con mi hijo o mi hija”. Sea como fuere, aunque esté lejos de su abuela materna, su futuro vástago será muy querido. A Asraf ya se le cae la baba hablando de él y de cómo cree que llorará cuando le diga “papá” por primera vez.