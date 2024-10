Isa Pantoja responde a Kiko Rivera tras diagnosticarla con “victimismo crónico”

Isa Pantoja quiso abrirse en canal después de muchos meses guardando las formas, tratando de rebajar la tensión en el conflicto familiar. Lleva años sin mantener una conversación con su madre, Isabel Pantoja, así como con su hermano, Kiko Rivera. Ambos hacen vidas por su cuenta y no reparan en su mera existencia, ni para lo bueno, como fue su boda con Asraf Beno hace ahora un año, ni tampoco en lo malo, como fue su paso por quirófano. No tuvo noticias de ellos. Esto lo planteó en el plató de ‘De viernes’ con una desgarradora entrevista en la que se derrumbó en varias ocasiones, especialmente al narrar su adopción, algunas supuestas vejaciones por parte de su familia, así como el dolor que siente al pensar que las dos madres que ha tenido le han abandonado, sin lograr a entender el motivo. Todo esto lo vio Kiko Rivera desde la comodidad de su salón, sin que se le ablandase lo más mínimo el corazón ante las lágrimas de su hermana. Es más, al escucharla le diagnostica a través de las redes sociales, como si fuese un psicólogo, como paciente con un “victimismo crónico”. Ella ha respondido.

La hija de la tonadillera no se ha sentido igual querida y tratada que su hermano. También denunció episodios en los que su familia la trató mal, como cuando quisieron hacerle un examen ginecológico para comprobar si era virgen o cuando la “limpiaron” a manguerazos cuando descubrieron que tenía novio. El propio Dj confesó en una exclusiva haberle pegado un bofetón a su hermana en su día. Pese a todo eso, él considera que Isa Pantoja tan solo busca hacerse la víctima y que tiene una visión distorsionada de la realidad. Después de ver lo que piensa él, la colaboradora se ha sentado en su sofá de ‘Vamos a ver’ para valorar las reacciones de su sobrecogedora entrevista.

“¿Esa es la respuesta que me da él? Es de locos. Que me diga que me estoy inventando cuando él puso un tweet de ‘la sangre tira mucho’”, se apena de cómo su hermano puede reaccionar de forma tan fría ante su dolor. Y es que ella misma se sorprende de lo lejos que llegó en su entrevista, hablando a corazón abierto como nunca antes lo había hecho, aunque muchos de los capítulos ya los había narrado anteriormente. Pero que Kiko se muestre indiferente a su sufrimiento le deja claro que “él no tiene ningún interés en verme, de saber de mí”, deduce la joven. “Lo he asumido ya”, añade.

“Yo creo que no es indiferencia, creo que me tiene rencor. No es capaz de hacer autocrítica. Yo le quiero, obviamente. No me da vergüenza decirlo. He pasado momentos súper buenos con él. Mi madre me dijo, yo eso no lo sabía, cuando en verdad él le preguntaron si querían que me adoptaran y conté con su aprobación y que él dijo que sí. Ha sido por él un poco que yo estoy aquí”, la recrimina ahora Isa que le haya dado la espalda y no quiera saber nada de ella. Y es que tiene un profundo sentimiento de abandono, tanto por él como por su madre, a quien también tiende puentes, aunque acepta la imposible que es la tarea: “Yo iba a decir mi opinión, que iba a poner un alto, por mí”. Es por eso que se protege del dolor y prefiere poner un “punto y final” a la espera de que se mejoren las cosas con su madre, cuando ve que por su parte no hay el más mínimo interés de recuperarla. Ha querido liberarse del peso de la mochila, sacar todo lo que llevaba dentro y ahora atesora la esperanza de que dejen de preguntarle sobre ella, para comenzar a mirar al futuro sin arrastrar los fantasmas del pasado. Sabe que es más difícil eso que recuperar su cariño.