Tras la Reina Letizia llega la princesa del pueblo: Belén Esteban visita la zona cero de la DANA

A punto de cumplirse cinco meses desde que la DANA arrasó a su paso por varias zonas del territorio, cebándose especialmente con la Comunidad Valenciana, la tragedia sigue haciéndose notar en muchas de las localidades afectadas. Hasta allí se han desplazado a lo largo de este tiempo varios rostros conocidos con un doble objetivo: primero, ayudar en todo lo que sea posible en las labores de limpieza y reconstrucción, y segundo y no menos importante, visibilizar una catástrofe para evitar que se olvide.

Así lo prometieron los mismísimos Reyes Felipe VI y Letizia, que han viajado en varias ocasiones hasta la zona cero de la DANA para comprobar cómo avanzan los trabajos de rehabilitación y, además, desviar el foco hacia los territorios que más ayuda necesitan. Ahora, ha llegado el turno de la princesa del pueblo, que ha hecho lo propio y ha puesto rumbo a Paiporta.

La princesa del pueblo, en la zona cero de la DANA

Belén Esteban ha viajado hasta la localidad valenciana para conectar en directo desde allí en el programa “Ni que fuéramos Shhh”. La tertuliana es la enviada especial del formato de Ten para dar cobertura a las fiestas de las Fallas, marcadas este año por la memoria de las más de 200 personas que fallecieron víctimas de la riada.

Belén Esteban en una alfombra roja Gtres

La de Paracuellos mostrará algunas de las fallas y ninots que han tomado las calles la noche de la Plantá, la que va del 15 al 16 de marzo y que conforma uno de los momentos más importantes de las fiestas de las Fallas.

Belén Esteban, la voz del pueblo

Durante mucho tiempo, la icónica tertuliana fue tachada por muchos como la voz del pueblo, aquella que aprovechaba su televisiva ventana para poner palabras al clamor popular. Tras la DANA no fue diferente.

“Llevo dos días viendo imágenes terroríficas y no voy a criticar ni a un partido ni a otro, solamente quiero pedir que las administraciones se pongan de acuerdo. Dejaros de echar la culpa unos a otros, no es momento. Primero vamos a buscar a los desaparecidos, que dejen enterrar a esos familiares, comida, agua, medicación... Dejad de pasaros la pelota. No es el momento. Es momento de ir allí, si no se puede ir por carretera se va en avión. Llevad agua, comida y medicación. No tienen nada”, dijo a la clase política pocos días después de la tragedia, cuando visitó “El Hormiguero” de Pablo Motos.