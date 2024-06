Sofía Suescun y Olga Moreno, enfrentadas por primera vez en 'Supervivientes All Stars'

Olga Moreno y Sofía Suescun, tienen algo en común: fueron ganadoras de Supervivientes en su respectiva edición, pero en la gala de este domingo exhibieron su escasa afinidad. Después de apenas cuatro días conviviendo en el actual formato 'Supervivientes All Stars', tuvieron lugar las primeras nominaciones y ninguna de las dos dudó en expresar su animadversión por la otra. "Voy a nominar a Olga, que es con la persona que yo creo que menos conversaciones afines voy a tener en el concurso", se expresó Sofía durante la gala en directo cuando le tocó su turno. Tras estas palabras, Jorge Javier Vázquez quiso indagar en el porqué de este voto.

"No compartimos afinidad sentimental. Tampoco quiero prejuzgarla, porque mi instinto la puede prejuzgar por su vida de fuera y por todo lo que hemos visto los espectadores... Intento que no me pase eso, pero, por lo pronto, me pasa. Así que, Olga", respondió Suescun, en alusión a la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco.

Olga tampoco se quedó atrás y también verbalizó su poca conexión con la navarra: "Voy a nominar a Sofía. Es con la que menos hablo, no me llevo mal, me llevo bien, pero es con la que menos trato tengo", expuso.

Resultados

Finalmente, Moreno y Suescun salieron a la palestra provisional con un empate por lo que Abraham García, como líder, decidió mantener a la ex de Antonio David Flores entre los nominadosjunto a Adara Molinero y Jorge Pérez.

La amistad de Sofía con Rocío Carrasco

Cabe mencionar que Sofía es amiga de Rocío Carrasco. De hecho, en julio del año pasado, la influencer compartió en su perfil público algunas imágenes de lo que hizo durante ese fin de semana. En una de ellas apareció Rocío Carrasco, o como se refirió a ella Sofía, "mi Ro". Además, durante los meses en los que se exhibió la controvertida docuserie, la pamplonica fue crítica con Olga Moreno en redes sociales, donde llegó a emplear la frase «no tiene coño» para referirse a ella.