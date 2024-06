Olga Moreno, a lágrima viva en "Supervivientes All Stars": "No debería haber venido"

"Supervivientes All Stars" no ha hecho más que empezar y ya se presenta como una de las ediciones más salvajes y duras de la historia del reality show. Uno de los platos fuertes de esta temporada es Olga Moreno, la ex de Antonio David que ha vuelto a dirigir el foco hacia ella con su participación en el programa.

Por desgracia, su concurso no está yendo como esperaba porque su aventura caribeña ha comenzado muy pocos días después de haberse tenido que enfrentar a uno de los mazazos más duros de su vida: la pérdida de su madre, que falleció el pasado domingo 9 de juniotras años de lucha contra una larga enfermedad.

El estado anímico de Olga Moreno no es el mejor para enfrentarse a las adversidades que la isla le pondrá por delante, y la que se coronó como ganadora en 2022 se ha venido abajo poco después de comenzar el concurso. La andaluza no ha podido evitar romper a llorar en pleno directo y ha reconocido que se arrepiente de haber accedido a participar en "Supervivientes All Stars" incluso después de haber pedido a su madre, porque no está todo lo fuerte ni concentrada que debería para superar los restos del reality.

"No me veo con las mismas fuerzas. Ha sido un mal momento para venir. Me cuesta trabajo todo, tengo la cabeza fuera. No me gusta llorar delante de nadie y aquí es complicado. Te vas al mar, te lavas y ya está. Ha sido muy poco tiempo y creo que no debería haber venido", comentó entre lágrimas la empresaria sevillana, que regenta su propio negocio de moda.

Olga Moreno 'Supervivientes All Stars' Mediaset

Una situación complicada que la ha llevado a aislarse y a no hacer piña con sus compañeros, tal y como ella misma confirmó: "No estoy integrada, se me ha hecho muy grande. Es como un mundo". Aun así, se muestra agradecida al resto de supervivientes porque está sintiendo su arropo en el duro momento que atraviesa: "Todos me apoyan, son divinos".

Pero por más que quieran estar a su lado, no se olvidan de que "Supervivientes All Stars" es un concurso y llegado el momento de nominar Olga Moreno ha sido una de las puestas en la palestra de cara a ser expulsada la semana que viene, junto a Jorge Pérez y Adara Molinero. Lo cierto es que la ex de Antonio David estaba igualada en puntos con otros compañeros, y ha sido el líder de la semana, Abraham García, quien ha tenido que desempatar y la ha elegido a ella como nominada.