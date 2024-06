Adara Molinero da un paso atrás y decide continuar en “Supervivientes All Star”

"Supervivientes All Star"comenzó el pasado jueves y tuvo su primera polémica desde el primer día. Adara Molinero fue la protagonista de este nuevo episodio, sorprendiendo a todos los espectadores del concurso de Mediaset al ver cómo la presión se apoderaba de ella. Entre lágrimas, admitió que no saltaría del avión y que abandonaría el concurso de inmediato. La organización, que no quería perder a un activo muy valioso, le permitió tres días de reflexión y ayer domingo, en plena gala, Adara finalmente decidió continuar.

Cambio de opinión

Adara era uno de los grandes fichajes de esta edición estelar de las islas de los famosos y su ataque de nervios en el avión ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Sabía perfectamente que debía saltar, tal como había firmado en su contrato, pero no contaba con que se vendría abajo, derrumbándose de manera notoria en directo: "Me he equivocado, la verdad. Me he equivocado viniendo. Perdóname, pero no. Tengo miedo y no puedo vivir lo mismo otra vez", lamentaba la concursante.

La dirección del concurso de Mediaset, a través de Jorge Javier Vázquez, que actuó como portavoz, le otorgó a Adara unos días de reflexión para que pensara mejor su decisión. El pasado jueves, su decisión de abandonar el concurso fue rotunda. Sin embargo, ayer domingo y tras pensarlo bien, Adara finalmente decidió quedarse. No obstante, ha dejado entrever que es posible que "All Star" de la isla de los famosos sea su último reality hasta la fecha: "Lo tengo claro. Por un lado, he pensado que este puede ser mi último reality porque ya solo hago grandes cosas que me ilusionen y por ahora no hay nada más. Por otro lado, por todas las personas que me quieren y me apoyan, voy a intentarlo", concluyó finalmente Adara.