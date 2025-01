Sofía Suescun tiembla al saber que su madre, Maite Galdeano, quiere ser su vecina

El anuncio de Maite Galdeano de trasladarse a vivir a Madrid no deja indiferente a sus dos hijos. El cisma familiar es más que evidente, y Maite, Sofía y Christian no se ven ni se llaman desde hace meses.

Sofía tiembla solamente de pensar que su progenitora tiene la intención de alquilar, o comprar, una propiedad en la localidad madrileña de Valdemorillo, donde ella reside con su novio Kiko. No quiere tener a su madre cerca, y menos de vecina. Y es que le vienen a la cabeza las discusiones constantes con ella y la mala relación con su pareja. Kiko y Maite dejaron patente en los platos televisivos que no se pueden ni ver, no se soportan y son incapaces de vivir bajo el mismo techo.

Sofía se ha decantado por su chico, priorizando su relación sentimental por encima de la maternal. Considera que su progenitora es una mala influencia y que sus aires de prepotencia y su afán por interferir en todos los aspectos de la existencia de su hija son del todo rechazables.

Galdeano está empeñada en reconciliarse con sus hijos, pero estos no están por la labor de rememorar los desagradables episodios del pasado. La influencer deja muy claro que ha recuperado la tranquilidad y que hoy, sin la presencia de su madre, lleva una vida mucho más serena y feliz. Kiko ha traído la felicidad a su existencia y se entienden a la perfección. Se compenetran al cien por cien y no dejan de hacer planes juntos.

Maite Galdeano y Sofía Suescun Instagram

Mientras tanto, la otra parte ha confesado que “lo estoy pasando muy mal por todo lo que Sofía dice de mí, sobre todo que la infravaloro, cuando siempre la he endiosado. Es la peor etapa de mi vida, la más triste y dolorosa”. Unas frases que no han enternecido el corazón de su hija, que no se baja del carro y prefiere mantenerse alejada de su madre.