Supervivientes: Makoke rompe a llorar tras el ataque de Laura Matamoros al saltar del helicóptero

"Supervivientes" dio el pistoletazo de salida este jueves 7 de marzo a una nueva edición, y lo hizo anunciando una sorpresa: dos concursantes de temporadas anteriores se unirían al reparto de esta, y la primera en confirmar su vuelta a la isla caribeña ha sido Laura Matamoros, que participó en 2017.

Como viene siendo tradición, el ritual de llegada comienza con el salto en helicóptero, uno de los momentos más emocionantes para los concursantes, aunque también asusta a más de uno. "Estoy acojonada. Cuando me dijeron de volver...lo he pasado muy bien y muy mal aquí", dijo Matamoros a Sandra Barneda, la presentadora que conduce los debates de los domingos desde el plató de Madrid.

Además, la influencer no pudo evitar acordarse de sus hijos, de quienes tendrá que separarse en las próximas semanas para darlo todo en el concurso. "Lo que voy a echar de menos a mis hijos no está en los escritos y me da mucho miedo eso. Lo peor es estar tan incomunicada fuera de mis niños. Vengo a disfrutar, a pasármelo lo mejor que pueda y a estar con mis compañeros (...) Les he escrito una carta para cada semana, inventándome que he ganado pruebas. Por favor que se las hagan llegar", decía emocionada.

Desde el plató la escuchaba otra exconcursante de "Supervivientes" y vieja enemiga de Laura Matamoros. Se trataba de Makoke, la exmujer de Kiko Matamoros, cuya relación es nefasta desde que su matrimonio llegó a su fin. La tensión se extendió también a los hijos del tertuliano, que ya se enfrentaban a la expresentadora de "Telecupón" incluso cuando todavía estaban casados.

Montaje de Makoke y Laura Matamoros La Razón

Aun así, Makoke parecía escuchar emocionada las palabras de Laura Matamoros sobre lo mucho que echaría de menos a sus hijos, pero el momento emotivo se torció cuando, antes de saltar al agua, la concursante dirigió un inesperado ataque a la exmujer de su padre. "Se lo dedico a mis hijos, pero también a una persona que está en plató que se muere de envidia por hacer este salto. ¡Makoke a la calle!", espetó antes de lanzarse al mar.

Unas palabras que pillaron por sorpresa a la aludida, que no pudo contener las lágrimas.

La respuesta de Makoke

"Yo estaba viéndola y me estaba emocionando. Cuando la he visto llorar, me imagino lo que se puede echar de menos a tus hijos y estaba empatizando con ella y me estaba emocionando", empezó diciendo Makoke, afectada por el inesperado ataque: "De verdad, me estaba pareciendo un salto súper bonito y si me ha querido dedicar el salto pues es que no sé, lo que me hubiera gustado es que en ese momento no se tuviera que acordar de mí. No lo sé, no lo entiendo".

Lo que más molesta a Makoke no es el ataque hacia ella, sino la poca consideración que Laura Matamoros parece tener por su hermana Ana, hija de Makoke, a la que sí une una estupenda relación. "Me lo he tomado mal, pero no por mí. Yo tengo prioridades en mi vida y…", lamentaba ella, mientras Anabel Pantoja ponía la puntilla: "Es que no puede hablar, es que tienen gente en común".

Makoke, en una imagen reciente de su Instagram La Razón freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@646dbd07

Por último, y todavía con lágrimas en los ojos, Makoke reveló que no entendía el ataque de Laura Matamoros porque en las últimas semanas se había producido una especie de acercamiento entre ellas cuando coincidían en las instalaciones de Mediaset: "Da igual, es que no entiendo y últimamente me cruzaba con Laura y teníamos conversaciones en maquillaje y no sé, es que no lo entiendo. Da igual".

¿Cómo habrá sentado a Ana Matamoros el ataque de su hermana a su madre? ¿Será este el comienzo de un nuevo conflicto entre los Matamoros?