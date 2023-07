Laura Matamoros, ¿embarazada de su ex? Las fotos de las que todos hablan

Suele decirse que de una boda sale otra, pero parece que esta creencia popular se ha ido al traste con Kiko Matamoros y Marta López Álamo. De su intercambio de alianzas y juramento de amor eterno no ha salido otra promesa de compromiso, sino más bien todo lo contrario, pues semanas más tarde llegaba la noticia de la ruptura de Laura Matamoros y Benji Aparicio. Después de siete años de relación intermitente con constantes idas y venidas, así como dos hijos en común, de cuatro y dos años, la pareja ha tomado caminos por separado. Otra vez. Y eso que días antes disfrutaron de jornadas de playa en Cádiz y nada hacía sospechar que entre ellos se estaba cociendo una nueva crisis que separaría sus destinos de nuevo.

Por el momento, ninguno de los protagonistas ha querido hacer declaraciones sobre su situación sentimental, pero tampoco lo hicieron en anteriores ocasiones. Laura Matamoros ha decidido poner tierra de por medio, instalándose de nuevo en Cádiz para sobrellevar su nuevo varapalo emocional, con la inestimable ayuda de su madre, Marian Flores, así como de su hermano, Diego Matamoros. Y así pasa los días la influencer, en familia, con sus hijos, alejado de Benji Aparicio y entre constantes rumores. De hecho, unos nuevos han llegado a poner el foco en la posibilidad de que la joven esté embarazada, lo que está generando un gran revuelo.

Mientras todos hablan sobre su vida sentimental y el ocaso de su relación con el chef, Laura Matamoros ha querido relajarse en las playas gaditanas, desde donde incluso presume de cuerpazo al sol. El bikini es su mejor aliado estas vacaciones y parece que los diseños elegidos han conquistado a las expertas en moda. Sin embargo, hay quien se fija más allá y ha encontrado en su anatomía supuestos indicios que podrían indicar que estaría esperando a su tercer hijo.

Algo que incluso ha llegado a oídos de su padre, Kiko Matamoros. De hecho, el colaborador ya se ha enfrentado a las primeras preguntas sobre la situación amorosa de su hija en su regreso de México. Como viene siendo habitual en él, no ha querido entrar demasiado en materia, dejando que sea su hija y su ahora exyerno quienes marquen los tiempos y den sus propios pasos si lo consideran oportuno: “Eso es problema de Laura y de Benji, no voy a hablar de eso”, se mantiene. Eso sí, lo que no se cree mucho es la posibilidad de que le hagan abuelo de nuevo y preguntado sobre esta opción que se ha comentado en redes sociales, él se mantiene firme: “Eso no lo creo”.

Ella, como cabría esperar, no ha querido dar pábulo a estas informaciones y ha optado por zanjar todas las especulaciones a golpe de instantánea. Así, ha publicado fotografías que demuestran que tiene un cuerpo envidiable, que su vientre sigue plano gracias a una cuidada alimentación e intensas sesiones de ejercicio y que, por el momento, si hay embarazo no hay ni rastro de pistas en su silueta. Quizá lo que haya alertado a los fans sea que ha tenido cierta hinchazón abdominal, pero lejos de tratarse de un nuevo bebé, parece indicar que sufre la misma bacteria que Alma Bollo, la helicobácter pylori, como así ella misma ha confesado.