Estalla la guerra entre Laura Matamoros y Makoke: " Es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo"

Laura Matamoros ha estallado en directo esta mañana contra Makoke en "Vamos a ver". A raíz de la entrevista de su "primo favorito", Carlo Costanzia, la colaboradora de televisión no ha dudado en cargar contra la "madre de su hermana" por haber opinado sobre el hijo de Mar Flores, declarando de nuevo la guerra hacia la exmujer de su padre, con la que siempre ha mantenido una malísima relación.

"Yo hasta día de hoy he intentado tener una relación cordial con ella porque toca, por ser la madre de mi hermana, no por nada más. Pero creo que es un poco feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar en uno mismo", ha comenzado diciendo Laura Matamoros sobre Makoke. Tras esto, ha cuestionado que la exmujer de Kiko recibiese un mensaje de Carlo Costanzia padre: "No sé si realmente la madre de mi hermana se ha puesto gafas para ver si era Carlo Costanzia padre quien le escribía u otra persona. Calentar la silla está muy bien y estar ahí está fenomenal para seguir aportando información que creo que son banales totalmente".

Carlo Costanzia De viernes

"Si es Carlo padre quien elige a la madre de mi hermana como representante suya, creo que está muy mal elegido. Carlo hijo y Carlo padre a Makoke la han visto como una vez en la vida", ha sentenciado sobre el ex de Mar Flores, muy molesta por lo ocurrido. "Makoke no conoce a mi primo, dicho por mí, por mi padre, y dicho por muchas personas, y dicho por muchas personas que han estado en mi vida mucho tiempo. Mi padre no le ha contado prácticamente nada a esta mujer para que pudiese hablar. Entonces, vamos a ponernos bien las gafas y vamos a ver de quién es ese mensaje" ,ha sentenciado sobre el asunto.

Laura Matamoros se encuentra muy afectada tras la entrevista de su primo en "¡De viernes!" y no ha podido evitar romperse en directo hablando sobre Carlo Costanzia y su durísimo relato. "Es mi primo preferido, uno de los tatuajes que me estoy quitando es una frase que él me dijo en italiano. Tenemos una relación muy estrecha y muy cercana. No es que me sorprendan sus palabras ahora, es que me duele. Soy consciente de lo que ha vivido", ha expresado sobre el hijo de Mar Flores.