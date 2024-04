Tenso rifirrafe entre Carmen Lomana y Gema López por sus retoques estéticos

El nuevo rostro de Alfonso Diez está dando mucho que hablar. Incluso da juego para discutir. Al menos eso ha sucedido en la mañana de este jueves en el plató de ‘Espejo Público’, cuando se trató no solo el tema del funeral por Ira de Fürstenberg de este miércoles en Madrid, sino también la sorpresa provocada al no reconocer a primera vista al que fuese marido de la duquesa de Alba. Los comentarios sobre los posibles retoques estéticos a los que se habría sometido el viudo de Cayetana de Alba han terminado por enfrentar a Carmen Lomana y Gema López en un cruce de comentarios ácidos, que han encendido las redes sociales.

Según se ha comentado en el programa presentado por Susanna Griso, Alfonso Diez se habría gastado 30.000 euros en el proceso de rejuvenecer su rostro. También a la hora de cambiar algunos detalles de su perfil, como pueden ser los pómulos o la nariz, lo que causó un gran impacto para aquellos que llevaban un tiempo sin verle en persona. Carmen Lomana, experta en cuestiones de belleza y tratamientos estéticos, ha querido defender la idea de que siempre hay que dejarse asesorar por un profesional médico y no sobrepasar unos límites. Algo que considera que le ha sucedido al que fuese duque consorte de Alba: “Era muy atractivo, tenía sus arrugas, su cara… sobre todo en el 2019. Ayer le vi porque coincidimos y me costaba reconocerlo”.

Una apreciación de Carmen Lomana que el médico experto al que el programa consultó aplaudió, añadiendo que la socialité “lo hace fenomenal, un poquito de vitaminas…”. Fue aquí donde Gema López no pudo aguantar y quiso meter baza: “Bueno, bueno, bueno… y un poquito más, ¿no?”. Este comentario hizo que los compañeros de plató se riesen, lo que no sentó del todo bien a la propia Carmen: “Pero bueno, ¿tú por qué no te callas? Porque no es cierto”. Molesta por la puntillita añadida por su compañera de plató, con la que suele discutir de vez en cuando, quiso pedir auxilio a su médico de confianza, para que confesase qué se hace para lucir una piel tan espléndida a su edad.

Carmen Lomana y Gema López Espejo Público

“Carmen mantiene la belleza natural que tiene. Evidentemente se cuida, unas vitaminas faciales, pero nada más, porque no le hace falta”, aseguraba el experto consultado por ‘Espejo Público’ y en el que Carmen Lomana confía sus cuidados. Gema López no se dio por vencida y dejó caer la idea de que también se podría haber puesto hilos tensores, como así ha hecho la propia periodista: “¿Me estás diciendo que yo, que tengo 30 años menos que Carmen y me pongo hilos, ella no los ha necesitado?”. Al parecer, Lomana dice que no los ha usado nunca. Eso sí, reconoció semanas atrás que se cuida los labios para no perder el volumen: “Mantengo los labios muy hidratados con ácido hialurónico, porque con la sequedad van perdiendo volumen. Pero mucho cuidado con pasarse con el tamaño para parecer Kim Basinger. No quiero tener los labios como una zodiac”, confesaba.