Terelu Campos traiciona a Telecinco con sus cariñosas palabras en exclusiva a Sonsoles Ónega

Más de un centenar de personas han querido despedirse de María Teresa Campos en el tanatorio de La Paz de Madrid, en el que descansan sus restos tras su inesperada muerte de esta madrugada del 5 de septiembre. Muchos amigos y compañeros de profesión han querido acompañar a su familia en tan duros momentos, algo que sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, han querido agradecer de corazón. Entre los asistentes que han acudido a dar el pésame y mostrar su solidaridad ha estado Sonsoles Ónega, que acudía en compañía de su padre, Fernando Ónega, con el que la veterana presentadora sentía una admiración mutua. Este gesto ha sido correspondido por Terelu Campos, que no ha dudado en ‘traicionar’ a Telecinco, concediendo una entrevista a Antena 3.

Fernando y Sonsoles Ónega en el tanatorio GTRES

Terelu Campos le ha querido devolver el gesto de complicidad a Sonsoles Ónega, realizando declaraciones en exclusiva para su programa, ‘Y ahora Sonsoles’. Lo hace aún desde el tanatorio: “Se ha ido María Teresa Campos, pero para nosotros se nos ha ido nuestra madre, pero al final convivíamos en una mezcla entre lo profesional y lo personal. Quiero agradecer a todas las personas anónimas, amigos y compañeros de profesión, políticos, a sus Majestades los Reyes su pésame que nos han enviado. Quiero agradecer al Rey Felipe y a la Reina Letizia ese gran detalle, como ya ha hecho esta mañana al presidente del Gobierno y a la presidente de la Comunidad de Madrid, que le decía a Isabel que se había llevado la última entrevista de mi madre”, comenzaba a repartir agradecimientos Terelu.

Después, Terelu Campos y Sonsoles Ónega han pasado a recordar el trabajo que sus padres realizaron juntos y por la que forjaron una sincera amistad que ha perdurado con el paso de los años. Son dos iconos y referentes del mundo de la comunicación y del periodismo y sus caminos profesionales han estado muy unidos durante décadas: “Tu madre ha formado parte de la vida de mi padre”, le recordaba la presentadora, emocionada.

Sonsoles Ónega y Terelu Campos 'Y ahora Sonsoles'

“Una luchadora en un mundo de hombres”, como recuerda Sonsoles Ónega, que ha emocionado a su entrevistada, con la que mantiene una relación estrecha. Terelu Campos ha cerrado la conversación con más agradecimientos a la presentadora por estar en el tanatorio en el último adiós a su madre: “Os voy a dejar, porque me tengo que preparar un poquito y atender a la gente, pero quiero agradecerte que hayas venido hoy. Quiero agradecerte que siempre has estado pendiente de ella y quiero que lo sepa todo el mundo. Siempre he recibido un mensaje tuyo de preocupación y cariño hacia ella. Nunca me he sentido sola por tu parte y eso no se me olvidará jamás, por eso estoy hoy aquí contigo”, desvela la colaboradora, que considera a Sonsoles Ónega “digna sucesora de las que hemos sido reinas de la mañana”.