Quiosco: la Familia Real, Terelu Campos y Albert Rivera con otra mujer, protagonistas de las portadas

Como cada miércoles, las revistas llegan cargadas de noticias y novedades del mundo del corazón. El posado de la Familia Real en Palma de Mallorca, las confesiones más dolorosas de Terelu Campos o el último viaje del Rey Juan Carlos I a España son algunos de los asuntos en los que se centran las portadas.

Lecturas

Terelu Campos se abre en canal y se sincera sobre cómo afronta los problemas de salud que sufre María Teresa Campos desde hace tiempo. La veterana presentadora no atraviesa su mejor momento y su familia no puede evitar sentir dolor al verla así. “Ya no soporto más ver sufrir a mi madre”, cuenta la tertuliana.

Además, “Lecturas” presenta a la mujer con la que Albert Rivera podría haber pasado página tras su ruptura con Malú, una joven con la que ha sido fotografiado en plena calle.

Semana

La portada la protagoniza la Familia Real, muy sonriente en su posado en Palma de Mallorca. Además, “Semana” analiza todos los detalles del reciente regreso a España del Rey Juan Carlos I y de la boda secreta de Patricia Pardo y Christian Gálvez, que esperan un bebé.

¡Hola!

Para sorpresa de nadie, son los Reyes Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes ocupan casi la totalidad de la portada de “¡Hola!”, a excepción de una ventana que informa del último problema de salud al que ha tenido que hacer frente Genoveva Casanova: “Sufre una embolia que le provoca un infarto pulmonar. Tras ocho días hospitalizada, ha recibido el alta”.

Diez Minutos

Por último y no menos importante, “Diez Minutos” publica las imágenes del “primer paseo” de Dabiz Muñoz y Cristina Pedrochejunto a su recién nacida hija, además de mostrar el nuevo “nidito de amor” de Piqué y Gerard Clara Chía.