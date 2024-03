La emotiva carta de despedida de Javier Ungría a su hija Camila (con zasca a Elena Tablada incluido)

Javier Ungría ya se ha embarcado en la aventura más extrema de su vida y se encuentra cruzando el charco junto a los demás participantes de "Supervivientes". El empresario afronta con mucha ilusión su salto a la televisión y espera llegar a la final del reality más famoso de Telecinco. A pesar de la euforia y emoción, lo cierto es que no ha podido evitar sentir cierta tristeza al despedirse de sus familiares y allegados más cercanos. Sin lugar a dudas, lo más difícil ha sido decirle adiós a Camila, su hija pequeña, fruto de su relación con Elena Tablada.

Antes de poner rumbo a Honduras, Javier Ungría le ha dedicado una emotiva carta de despedida a la menor en su perfil de Instagram y no ha dudado en lanzarle una indirecta en el escrito a su exmujer, con la que se encuentra en plena batalla judicial por la custodia de Camila. "Mi pequeña, ojalá fueses un poquito más mayor para poder explicarte lo que voy a hacer, dónde voy y los motivos por los cuales voy a alejarme de ti unas cuantas semanas... no es lo único pero, sí, lo que más me importa. Las cosas han venido así pero, no te preocupes, te vas a hartar de verme la cara toda la vida. Te quiero infinito mi preciosa bestia parda", ha escrito el televisivo junto a un tierno vídeo de ambos.

Javier Ungría junto a los demás concursantes de "Supervivientes" en el aeropuerto GTRES

Javier Ungría ha intentado por todos los medios llegar a un acuerdo amistoso con Elena Tablada antes de comenzar su concurso de "Supervivientes". De momento, no ha trascendido si, finalmente, la expareja ha llegado a un entendimiento por el bienestar de la pequeña. Esta última semana, el empresario ha enterrado el hacha de guerra con la diseñadora y espera que la madre de Camila defienda su participación en el reality de Mediaset y lo apoye en su nueva aventura televisiva, del mismo modo que él lo ha hecho con sus retos profesionales.

Casualidad o no, lo cierto es que tanto Javier Ungría como Elena Tablada han dado el salto a la televisión este 2024 de la mano de Telecinco. La diseñadora se estrenó en enero como concursante de "Bailando con las estrellas" y ahora, dos meses después, su exmarido se estrena como uno de los participantes estrella de la nueva edición del reality más extremo de la pequeña pantalla. ¿Conseguirá alzarse como mejor superviviente de la edición?