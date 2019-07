Violeta ('Supervivientes') posa en topless y revienta los contadores de Instagram

El paso de Violeta Magriñán por 'Supervivientes' será recordado como el de una de las concursantes que más se han 'desquiciado' emocionalmente.

Sus broncas y salidas de tono, junto con los de Dakota han sido épicos, al igual que su rápido enamoramiento con Fabio, otro de los concursantes, con quien termino haciendo el amor en directo algo que nunca habíamos visto en el concurso de supervivencia de Telecinco.

A su regreso a España la extronista tampoco ha pasado desapercibida ya que en 'MyHyV', de donde salió, sigue dando que hablar por sus enfrentamientos.

Además a Violeta le están criticando sus seguidores en redes por la extrema delgadez que muestra, algo que para 'variar' ha cabreado y mucho a la exsuperviviente: “Me revienta la moral que se metan con el físico de la gente. ¿Qué narices les importa si estoy flaca, si estoy gorda, lo que pese, mis dietas...? Puedo entender que digan que me he quedado muy delgada, pero tengo que aguantar cada cosa por las redes... que alucino”, ha dicho Violeta en su canal de MTMad, donde da muestras de no ser feliz si no está en continua disputa.

“Vengo de ‘Supervivientes’, vengo de estar en una isla pasando hambre durante dos meses y una semana. He venido por problemas de salud que han influido en la pérdida de peso porque se me estaba comiendo el músculo”, explicó la extronista en MTMad. “Lo lógico es que una persona venga más delgada de ‘Supervivientes’, en mi caso todavía más porque ya fui delgada”, añadió.

“En ningún momento estoy queriendo fomentar la anorexia ni la extrema delgadez. Yo creo que la gente entiende que yo acabo de salir de un reality”,

Ahora Violeta ha compartido dos fotografías en Instagram en las que posa en topless y con las que demuestra que se siente muy orgullosa de su cuerpo.