Guía completa de Netflix, Prime Video, HBO y Disney+: precio, calidad, servicios, catálogo y estrenos

La manera de ver películas y series en televisión ha cambiado para siempre. Las plataformas de pago como Netflix, Prime Video, HBO o Disney+ ya están presentes en millones de hogares, dando a sus clientes la oportunidad de consumir sus contenidos audiovisuales favoritos donde, cuando y como quieran. Y no solo eso, la televisión bajo demanda ha evolucionado tanto en los últimos años que las plataformas han aprendido a predecir los gustos de sus usuarios, convirtiéndose así en algo más que un videoclub a la carta.

Series, películas, programas de televisión, concursos y deportes. Los espectadores tienen en su mando el acceso a miles de contenidos de todo tipo. ¿El problema? Pocos se pueden permitir la suscripción mensual a varias plataformas, por lo que es necesario elegir. Les ofrecemos una guía completa con los precios, planes, contenidos y servicios de las principales aplicaciones OTT.

Netflix

Netflix es el servicio de contenidos bajo demanda más popular. Solo en España cuenta con más de 14 millones de usuarios. Destaca por ofrecer un amplio catálogo de series, películas, anime y documentales en el que se incluyen producciones propias y ajenas. Esta plataforma ofrece diferentes planes mensuales, con un precio que parte desde los 7,99 euros y van hasta los 15,99 euros.

- Básico (7,99 euros/mes): Ofrece todo el catálogo de Netflix en baja definición (480p). Estos contenidos solo se pueden consumir en una pantalla o dispositivo al mismo tiempo. Además, solo uno de los dispositivos puede almacenar descargas.

- Estándar (11,99 euros/mes): Permite el acceso a todas las películas y series de la plataforma en alta calidad (hasta 1080p). El contenido se puede consumir y descargar en dos dispositivos al mismo tiempo.

- Premium (15,99 euros/mes): Al igual que en los otros planes, los clientes premium pueden ver todo el contenido de Netflix. La diferencia es que están dispinibles en resolución Ultra HD (2160p), se pueden consumir hasta en cuatro pantallas al mismo tiempo y descargar en otros tantos dispositivos.

Prime Video (Amazon)

Prime Video es la segunda con más usuarios. Pertenece a Amazon, por lo que sus servicios están muy ligados a la plataforma de comercio electrónico. Su catálogo incluye contenidos de producción propia, pero también una lista de series y películas realizadas por terceros. Destaca, además, su oferta de películas españolas y su servicio de alquiler para los taquillazos más importantes. En sus servicios se incluye Amazon Prime (con envíos gratuitos), Prime Gaming (el servicio premium de Twitch), Prime Reading y Prime Music, entre otros.

El precio base es de 36 euros al año o 3,99 euros al mes. No obstante, ofrece la opción de una prueba gratuita de un mes para la que hay que introducir una tarjeta de crédito. Es importante dar de baja el servicio si no se está satisfecho porque el pago se realiza automáticamente.

Además, los estudiantes pueden disfrutar de todos sus servicios a mitad de precio, por 18 euros al año. Existe un periodo de prueba de 90 días para esta modalidad. Este descuento solo está disponible para los clientes que estén matriculados en una institución universitaria en España que acrediten el justificante de matrícula.

Sus series y películas pueden verse simultáneamente en tres pantallas desde la misma cuenta de Amazon, pero solo se puede ver el mismo contenido (misma película, por ejemplo) en dos dispositivos a la vez. En cuanto a las descargas, se permite el almacenamiento hasta en cuatro dispositivos distintos.

HBO

HBO se ha quedado un poco descolgada de las dos grandes plataformas, pero sigue siendo una muy buena opción si se tiene en cuenta su catálogo: ‘Juego de Tronos’, ‘El Cuento de la Criada’, ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ o clásicos de la televisión como ‘Los Soprano’ y ‘A dos metros bajo tierra’. Otra baza a su favor es que ahora es la única plataforma que ofrece en su catálogo la mítica serie de los 90, ‘Friends’.

HBO tiene un único plan, de 8,99 euros al mes. También existe una prueba gratuita de 7 días que, si no se cancela, pasará a cobrarse bajo la tarifa habitual. Este plan permite registrar hasta cinco dispositivos, pero solo se pueden ver los contenidos en dos pantallas a la vez.

Todos los títulos están disponibles en versión dual (castellano) y en el idioma original. Los estrenos son simultáneos a los de Estados Unidos en el idioma original con subtítulos. Además, se pueden descargar hasta 25 archivos a la vez para ver el contenido sin necesidad de conectarse a internet.

Disney+

Disney+ llegó a España para ser una opción de entretenimiento para los pequeños de la casa, pero con la reciente incorporación del catálogo de Star, así como las producciones del universo Marvel y Star Wars, ha demostrado su apuesta por captar a un público más adulto.

Al igual que HBO o Prime Video, el servicio de Disney+ es el mismo para todos los usuarios. El coste mensual de la suscripción es de 8,99 euros al mes o 89,90 euros si se opta por el plan anual, lo que permite un ahorro de 18 euros.

La plataforma ofrece la mayor calidad de imagen posible en función del dispositivo en el que se reproduce el contenido. Es decir, si la pantalla tiene una resolución Full HD, la calidad será de 1080p. Para el contenido 4K Ultra HD y HDR es necesario que las pantallas admitan el soporte HDCP 2.2.

Movistar+

La oferta de televisión de pago de Movistar es uno de los deseos de muchos usuarios. Lo habitual es acceder a ellos al contratar el paquete Fusión, que aúna el servicio de televisión, fibra, teléfono fijo y móvil es una tarifa mensual. Sin embargo, para los que no son clientes de este paquete, la operadora ha lanzado la plataforma Movistar+ Lite.

Su precio es de 8 euros al mes e incluye el acceso a varios canales de televisión de pago, como #0, #Vamos, Movistar Series, Movistar Seriesmanía, FOX, TNT, Comedy Central, TCM, AMC o Canal Hollywood. Además, también permite disfrutar de muchos contenidos bajo demanda, como series nacionales, internacionales o programas de humor de la casa (La Resistencia, LocoMundo, Late Motiv, entre otros).

DAZN

Los amantes del deporte también tienen su plataforma de pago. DAZN ha ido consolidándose poco a poco hasta conseguir una oferta completa de contenidos especializados en deportes. Desde fútbol y baloncesto, hasta la Fórmula 1 o Moto GP, pasando por los deportes de contacto como la UFC.

Por 9,99 euros al mes, o 99,99 euros al año, DAZN da acceso a diferentes contenidos de deportes en directo o a la carta. La calidad de imagen se adapta a la velocidad de conexión a internet. Según detalla la plataforma, la velocidad mínima de descarga deben ser 2,9 Mbps para la resolución estándar, 3,5 Mbps para HD en teléfonos móviles, Mínimo 6 Mbps para ver el contenido en alta definición en televisión y 8 Mbps para disfrutar de la mayor calidad de vídeo sin caídas de resolución.

Deportes incluidos: Fórmula 1, Moto GP, baloncesto (Euroliga), fútbol (Copa del Rey, Premier League, FA Cup, Copa Libertadores, Serie A), lucha (UFC, Golden Boy) y tenis (WTA y los torneos ofrecidospor Eurosport).

Apple TV

No es tan popular entre el público general, pero Apple también tiene su plataforma de contenidos bajo demanda. El acceso a Apple TV durante un año está incluido con la con la compra de cualquier dispositivo de la marca de Cupertino. La suscripción mensual tiene un coste de 4,99 dólares al mes tras un periodo de prueba de 7 días. También hay un servicio premium (Apple One),, desde 10,95 euros al mes. Lo particular de esta plataforma es que no ofrece contenido de terceros como hacen el resto de competidores, sino que apuesta por las producciones originales como único reclamo.