‘Friends’, ‘Gladiator’ y otras 60 series y películas que desaparecen para siempre de Netflix

Este 30 de diciembre Netflix sufre dos bajas importantes de su catálogo. ‘El Príncipe de Bel-Air’, la mítica serie de los 90 protagonizada por Will Smith dice adiós a la plataforma de streaming, al igual que la sitcom ‘The Big Bang Theory’. En su momento eran dos series que atraían tanto a los nostálgicos como a los seguidores de la serie ganadora del Emmy a la mejor comedia en 2014.

No obstante, la sangría no para aquí. Más de 60 series y películas no se comerán las uvas a gusto el 31 de diciembre. Netflix retirará de su plataforma las siguientes producciones:

Series que desaparecen de Netflix el 31 de diciembre:

- Friends (1994).

- Dexter (2006).

- Knights of Sidonia (2014).

- La carrera hacia la Casa Blanca (2016).

- The Principal (2015).

- Gossip Girl (2007).

- Conan Without Borders (2018).

Películas que Netflix retira de su catálogo el 31 de diciembre

- La Lista de Schindler (1993).

- Uno de los nuestros (1990).

- Gladiator (2000).

- Inflitrados (2006).

- Regreso al futuro (1985).

- Matrix Reloaded (2003).

- Matrix Revolutions (2003).

- Billy Elliot (2000).

- Amanecer de los muertos (2004).

- American Pie 2 (2001).

- Asalto al poder (2013).

- Aventura salvaje (2018).

- Barridos por la marea (2002).

- Bienvenidos al fin del mundo (2013).

- Caminando entre dinosaurios (2013).

- Chicas malas (2004).

- Cómo cambiar el mundo (2015). Documental.

- ¿Cómo sabes si...? (2010).

- ¿Conoces a Joe Black? (1998).

- Dale duro (2015).

- Dando la nota (2012).

- Dese París con amor (2010).

- Dos tontos muy tontos (1994).

- Dos tontos muy tontos: Cuando Harry encontró a Lloyd (2003).

- Drácula: La leyenda jamás contada (2014).

- El circo de los extraños (2009).

- El desafío (2015).

- El destino de Júpiter (2015).

- El lago azul: El despertar (2012).

- El vagón de la muerte (2008).

- Elizabeth (1998).

- En el ojo del huracán (2015).

- Footloose (2011).

- Heartthrob (2017).

- I’m in love with a church girl (2013).

- Juntos y revueltos (2014).

- Kevin Hart: Laught at My Pain (2011).

- Kevin Hart: Seriously Funny (2010).

- La semilla de Chucky (2004).

- Las locas aventuras de Robin Hood (1993).

- Mac & Devin Go to High School (2012).

- Maddman: The Steve Madden Story (2017). Documental.

- Mira quién habla (1989).

- Mystic River (2003).

- Ouija: El origen del mal (2016).

- Pan: Viaje a Nunca Jamás (2015).

- Project X (2012).

- Rango (2011).

- Reincarnated (2012). Documental.

- Resident Evil: Ultratumba (2010).

- Session 9 (2001).

- Shopkins: Vacaciones mundiales (2017).

- Sin compromiso (2011).

- Sin identidad (2011).

- Super Dark Times (2017).

- The Rehearsal (2016).

- Tierra de cárteles (2015). Documental.

- Transformers: La era de la extinción (2014).

- Tú. yo y ahora... Dupree (2006).

Series y películas que desaparecen de Netflix en enero de 2021

- El caso Jack King (2015). Disponible hasta el 1 de enero.

- Gran Hotel (2011). Disponible hasta el 1 de enero.

- Kung Fu Panda 3 (2016). Disponible hasta el 1 de enero.

- LEGO Friends (2012). Disponible hasta el 1 de enero.

- LEGO Friends: Girls on a Mission (2018). Disponible hasta el 1 de enero.

- Marte (2016). Disponible hasta el 1 de enero.

- Sr. Young (2011). Disponible hasta el 1 de enero.

- The Story of God with Morgan Freeman (2016). Disponible hasta el 1 de enero.

- The Story of Us with Morgan Freeman (2017). Disponible hasta el 1 de enero.

- Doctor Foster (2015). Disponible hasta el 14 de enero.

- Sherlock (2010). Disponible hasta el 15 de enero.

- La sombra de la verdad (2016). Disponible hasta el 26 de enero.