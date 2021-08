Las 15 ciudades españolas que son Patrimonio de la Humanidad

No figuran en ningún top 10 de grandes destinos turísticos universales, pero no significa que no sean localidades con un enorme atractivo. Más que eso, de hecho: son ciudades que tienen la consideración de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Son 15 y, con seguridad, merecen al menos una visita en la vida, según la organización que las agrupa, Sitios de España.

No todas las comunidades autónomas pueden presumir de tener una localidad que merezca en su conjunto la distinción de Patrimonio de la Humanidad. Pero sí que hay una provincia que puede lucir no uno, sino dos municipios con ese reconocimiento. Es el caso de Jaén, que cuenta con dos joyas: Úbeda y Baeza.

Parador de Úbeda. PARADORES 10/05/2021

Considerada como la capital del renacimiento andaluz, junto a Baeza, Úbeda fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2003. Varios de sus monumentos son auténticas obras maestras como la Sacra Capilla del Salvador, el Palacio del Deán Ortega (actual Parador), el Palacio de las Cadenas (actual ayuntamiento) y el Hospital de Santiago.

De Baeza, sus imprescindibles son: el Palacio de Jabalquinto, el seminario de San Felipe Neri y la Plaza del Pópulo. Y, cómo no, sus múltiples miradores.

En un recorrido por las ciudades que son Patrimonio de la Humanidad de Andalucía la visita a Córdoba es obligada. Su casco histórico es excepcional y en él destacan la Mezquita-Catedral, Medina Azahara y la Fiesta de los Patios.

De Andalucía a Extremadura

Una de las comunidades vecina de Andalucía, Extremadura, también puede mostrar con orgullo dos municipios extraordinarios: Mérida y Cáceres.

Teatro Romano de Mérida

Es sabido que Mérida fue de las ciudades más destacadas de la Hispania romana. Nada tan imponente como el Teatro Romano, pero también son imprescindibles el acueducto de los Milagros y el templo de Diana.

La próxima Cáceres también quita el aliento. Es obligado recorrer el casco histórico y, en particular, hacerlo a partir de la Plaza Mayor para visitar uno de los conjuntos monumentales más importantes de nuestro país.

La riqueza de las Castillas

El centro de la Península es, sin duda, la zona geográfica con más ciudades distinguidas como Patrimonio de la Humanidad. En Castilla y León son reconocidas las ciudades de Ávila, Segovia y Salamanca; y en Castilla y La Manca lo son Cuenca y Toledo.

En Ávila, por supuesto, la gran atracción es la muralla, una majestuosa construcción medieval de 2,5 kilómetros de longitud y que cuenta con 87 torreones, 9 puertas y 2 porteras. Se trata de uno o de los recintos amurallados mejor conservados del mundo. Y en su interior podemos encontrar un gran número de monumentos de gran interés, como el Convento de Santa Teresa, el Real Monasterio de Santo Tomás o su catedral.

En Segovia hay tres estrellas: la catedral, el Alcázar y el acueducto. También son sobresalientes el Monasterio del Parral y la Iglesia de la Vera Cruz.

En Salamanca, por su parte, es excepcional la plaza Mayor está considerada una de las más destacadas del mundo y su universidad, una de las más antiguas. Además, también son de obligada visita sus catedrales, la Casa Lis, el Puente Romano y el jardín de Calixto y Melibea.

La plaza Mayor de Salamanca acogió la foto de familia de la celebración de la XXIV Conferencia de Presidentes Jesús Hellín / Europa Press

En Toledo es obligado detenerse en su catedral, un espectacular templo gótico considerada una de las catedrales más bonitas de España, además de ser la segunda más grande, solo superada por la Catedral de Sevilla.

Y en Cuenca, una ciudad repleta de monumentos y enmarcada en un enclave natural privilegiado, uno no puede marcharse sin contemplar la catedral y sin maravillarse con las Casas Colgadas y la Plaza Mayor.

En el centro de la Península hay una última localidad reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid. Conocida como la cuna de Miguel de Cervantes, su universidad es una de las más antiguas de España y son precisamente sus edificios los que han convertido a la ciudad en Patrimonio.

Santiago de Compostela

Aunque la belleza del norte de España es incomparable, la zona apenas tiene ciudades consideradas en su conjunto como Patrimonio de la Humanidad. Solo lo ha logrado Santiago de Compostela, centro mundial de peregrinaje. Su catedral es una obra maestra del arte románico en España y se halla en la Plaza del Obradoiro, auténtico corazón de la ciudad.

Vista de la catedral de Santiago de Compostela, Galicia

Cataluña

El recorrido por las 13 ciudades de la Península reconocidas por la Unesco acaba en Tarragona, una de las ciudades más importantes de Hispania durante el Imperio Romano junto a Mérida. Su circo es uno de los monumentos más destacados al igual que su paseo Arqueológico, que sigue el trazado de su muralla.

Las islas: de las Baleares a las Canarias

La lista de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad se completa en Islas Baleares y en Islas Canarias. En las primeras, Ibiza, a orillas de una bahía del mar Mediterráneo, destaca por el barrio de Dalt Vita, el puerto y la catendral.

Mientras que en Tenerife ha conseguido la distinción de la Unesco San Cristóbal de la Laguna, con un precioso y colorido casco histórico de trazado colonial. El Convento de la Encarnación merece una visita, sino dos o tres.