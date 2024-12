Horóscopo de diciembre 2024: las predicciones del mes para cada signo del zodíaco

Diciembre conforma la última página del calendario gregoriano, pero en los mapas de astrología no se encuentra en el final de la cola, si no en la novena posición de la rueda de las constelaciones. Esta temporada no se destaca por sucesos muy vistosos, pero sí por otros de gran relevancia interna y futura: es el mes de la intuición, donde importantes revelaciones aparecen y solo las personas más sagaces saben sacarles provecho.

Hacia mediados de mes sucederá el 'solsticio de invierno', dejando paso oficialmente a la estación fría en el Hemisferio Norte y a la caliente en el Hemisferio Sur. Los días, cada vez más cortos, provocan una desaceleración de ritmo en las personas, que ven cómo sus energías se transforman, y dejan de ser tan cinéticas a concentrarse mayormente en la reflexión.

Este es un periodo especialmente relevante tanto para los Sagitario como para los Capricornio, que al estar bajo sus constelaciones verán todas sus facetas más marcadas, tanto las buenas como las malas. Diciembre, aunque a primera vista no parezca un mes muy trascendente, tiene un simbolismo importantísimo y una fuerte carga en cuanto al peso de las decisiones tomadas de cara al año que viene.

Socuéllamos bajo las estrellas Javier López

La temporada que ha comenzado es muy probable que produzca una sensación de lentitud en la mayoría de signos, después de unos meses demasiado intensos. Este es el momento de disfrutar de la calma, aprovecharla para coger aliento y así prepararse para las siguientes batallas, que no serán pocas. De todas formas, con total seguridad que diciembre se 'guarde un as bajo la manga', y le brinde a varias constelaciones sorpresas inesperadas sobre las que tendrán que tomar decisiones importantes.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento. Es un tipo de 'mancia' o disciplina de la adivinación, y se lleva practicando desde hace milenios, habiendo sido cultivada por distintas civilizaciones del mundo a lo largo de la historia.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

Fenómenos celestes del mes de diciembre

Noviembre nos regaló la última gran 'Superluna' del año, lo que quiere decir que este diciembre no se dará un fenómeno así, pero igualmente podremos asistir a otro tanto o más importante. El solsticio de invierno provocará una desaceleración del ritmo energético, pero las múltiples lluvias de estrellas que se esperan para este diciembre 2024 podrían alterar la armonía y provocar picos de vitalidad inesperados.

Solsticio de invierno: En la madrugada del 21 de diciembre nuestro Hemisferio Norte entrará oficialmente en la estación fría, donde la posición de la Tierra con respecto al Sol provocará un estado de mayor calma energética.

Luna Fría: Aunque durante este mes no ocurrirá ninguna 'Superluna', la noche del 15 de diciembre se sucederá una Luna Llena muy brillante y de un tono característico, que con su luz permitirá la introspección de los rincones más oscuros de cada mente.

Gemínidas: Una lluvia de estrellas provenientes del cometa 3200 Faetón, que serán visibles entre el 4 y el 17 de diciembre, especialmente entre los días 14 y 15.

Úrsidas: Otra lluvia de meteoros que será apreciable desde el 17 hasta el 26 de diciembre, mirando hacia la constelación de la Osa Menor.

Lluvia de meteoros de las Perseidas sobre la tumba-santuario del monte Nemrut ERDEM SAHIN Agencia EFE

Calendario lunar en diciembre

Luna nueva en Sagitario, domingo 1 de diciembre.

Cuarto creciente en Piscis, domingo 8 de diciembre.

Luna llena en Géminis, domingo 15 de diciembre.

Cuarto menguante en Libra, domingo 23 de diciembre.

Luna nueva en Capricornio, lunes 30 de diciembre.

Horóscopo mensual para cada signo del zodíaco diciembre 2024

Como explicábamos antes, este diciembre será un mes de ritmo lento, pero aún así de gran carga energética en el inconsciente. La virtud que pondrá a prueba esta temporada es la intuición y la toma de decisiones, ya que se presentarán oportunidades únicas que, si bien pueden parecer poco relevantes ahora, en un futuro próximo podrían provocar un cambio de 180 grados en la vida de muchas personas.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

Diciembre les trae claridad emocional a los Aries, que resolverán tensiones enquistadas con sus parejas si están comprometidos, o se reencontrarán con alguien de su pasado con el que tengan asuntos pendientes si están solteros. En cuanto al trabajo, todo parece estar en calma, la situación cambiará mucho, pero desde luego que tampoco irá a peor. Es momento de concentrarse en la sinceridad, tanto con uno mismo como hacia sus seres queridos.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

Este mes será de gran estabilidad para los Tauro, especialmente en el ámbito económico, pero deben cuidarse de no derrochar demasiado en las celebraciones. Deben buscar el equilibrio y alejarse de los excesos. Es posible que surja un romance inesperado a través de las amistades, pero no será fácil de apreciar, por lo que deben mantenerse alerta.

Espacio exterior PIXABAY (jordygoovaerts0)

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

Diciembre 2024 será para los Géminis un punto de inflexión en el que necesitarán ser muy honestos consigo mismos para prosperar y conseguir grandes avances que les ayuden más adelante. Es un mes de crecimiento personal, pero deben apoyarse mucho en sus familiares y seres queridos para pedirles consejo y no perder el mundo, aunque solo ellos conocen la respuesta, y no deben temer aceptarla.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

En el terreno romántico, este será un buen mes para los Cáncer, que aprenderán a estar más felices con lo que poseen: las parejas fortalecerán sus vínculos, y los solteros sabrán apreciar mejor su espacio. La última temporada ha sido demasiado inestable para los Cáncer, así que ahora deben concentrarse en planificar a largo plazo y relajarse. Iniciar clases de meditación o 'mindfulness' podría ser una gran idea para ellos.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

Diciembre será un mes lleno de pasión para los Leo, pero deben cuidarse mucho de no caer en la impulsividad. Sus instintos dominantes o posesivos podrían llegar a frustrar grandes oportunidades, tanto en lo romántico como en lo laboral, así que es momento de practicar el autocontrol y el estoicismo.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

Es el momento de recoger los frutos que han ido sembrando a lo largo del año, pero sin ansias. En lo laboral, es muy probable que la disciplina de los Virgo acabe por arrojar buenos resultados. Y en cuanto a lo amoroso, ese gran trabajo sobre sí mismos que vienen realizando se reflejará en una mayor atracción por parte de los demás.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

Diciembre será una época perfecta para poner el foco en uno mismo, Libra. Se avecinan cambios positivos, así que debes concentrarte en saberlos llevar bien, sin prisas ni ambiciones, porque llegarán seguro. En estos momentos, casi todo lo que te incumbe depende de ti, así que concentra las energías en tu trabajo y el autocuidado, este no es un mes para socializar demasiado.

Cosmos UNSPLASH

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

Este será un mes un tanto traicionero ya que, en medio de una aparente calma, llegarán sorpresas desestabilizantes en los momentos más inesperados. En el terreno amoroso, en forma de personas nuevas hacia las que no pensabas que llegarías a experimentar emociones tan fuertes. Y en cuanto a lo laboral, llegarán oportunidades únicas, pero inestables, que solo podrás aprovechar si sabes controlar tus impulsos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, los Sagitario suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

La energía universal está de tu parte, y notarás cómo casi todo lo que intentes te saldrá bien. Aprovecha ese optimismo para arreglar todos los frentes abiertos, y trata de resolver aquellos asuntos laborales y amorosos este mes donde la vida se ve de otro color. Aunque las cosas marchen lento, tendrán un peso enorme en los siguientes meses, así que sácales el máximo provecho ahora.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

Diciembre será un mes de gran estabilidad, por lo que es el momento idóneo para dedicarse a las tareas que requieran de más carga emocional y energética. Los Capricornio deberían evitar entrar en conflicto con los demás durante esta temporada, y centrarse en resolver los asuntos pendientes que tienen con ellos mismos. Sus amigos y familiares cercanos serán un pilar más fuerte que nunca para ellos.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

Este mes traerá buenas oportunidades, tanto en el amor como en el trabajo, pero llevarán asociadas un reto difícil de asumir para los Acuario. Necesitarán trabajar en equipo y aprender a confiar más en las demás personas para alcanzar grandes logros, dejando de lados sus miedos al compromiso y al estancamiento.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

Diciembre de 2024 no dejará demasiados recuerdos concretos en los Piscis, pero sí una memoria de felicidad y lividez. El mes pasará rápidamente y de forma agradable, muy natural, las cosas parecerán llevar un curso prestablecido y cómodo. Para navegar por estos caminos, los Piscis deberán armarse de su mejor intuición y evitar darle demasiadas vueltas a los asuntos.

NOTA.Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.