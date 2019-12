Diálogo sobre Ucrania: “La ocupación del este de Ucrania acabará cuando Putin decida que no resulta favorable a sus intereses”

El cuarteto de Minsk -Ucrania, Rusia, Alemania y Francia- no se reúne desde 2016, ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Los conflictos congelados forman parte de los intereses que, en materia de política exterior, está desplegando Rusia en el vecindario común compartido con la Unión Europea. Soy bastante escéptico en cuanto a los resultados de los diversos formatos negociadores pero, el de Normandía está resultando particularmente ineficiente. Rusia se encarga de ello, pues se presenta como juez y parte en los mismos. En realidad forman parte del enquistamiento del mismo.

¿Putin renunciará a los territorios del este de Ucrania de Donetsk y Lugansk?, ¿qué papel juegan los separatistas prorrusos en el conflicto?

Los separatistas del este de Ucrania no tienen capacidad para activar o desactivar el conflicto. Son títeres en manos del Kremlin. La ocupación acabará cuando Putin decida que no le resulta favorable a los intereses rusos y a los suyos en particular. Si intentamos entenderlo en una clave diferente a la geopolítica del Kremlin en su extranjero próximo confundiremos intereses con principios.

¿Pueden Macron y Merkel ayudar a poner fin al conflicto ucraniano?

Definitivamente no. Ni la diplomacia de la Unión Europea ni la intervención de Merkel o Macron-la canciller alemana ya en el camino de salida y Macron con muchos frentes abiertos, tanto internos como internacionales, van a tener mucha incidencia en estos conflictos manejados e instrumentalizados por Rusia.

¿La seguridad de Europa pasa por estabilizar el este de Ucrania?

El caso de Ucrania es el caso de crisis más severa en la política exterior rusa. Y desde el año 2014 hasta la fecha, no ha cambiado nada que aumente la alerta y la inseguridad para Europa. Rusia no va hacer nada para aumentar la amenaza en un conflicto que -en estos momentos- está congelado. Es muy interesante para el Kremlin mantener latente este tipo de disputas, porque de esta manera evita que la región se anexione a alianzas occidentales, como la UE o la OTAN.