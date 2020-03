El ejecutivo italiano de la OMS avisa a España: “Es importante que la gente se quede en casa”

Walter Ricciardi, ejecutivo de la OMS y asesor del Gobierno de Conte en la crisis del coronavirus ha concedido una entrevista al periodista Ismael Monzon para el portal Nius en el que aborda la situación de excepcionalidad en la que se encuentra el país transalpino. Asegura que la decisión de aislar a toda la población “fue una decisión política, pero basada en las indicaciones científicas que dimos nosotros como comité técnico-científico”. Concluyeron que “la tasa de propagación del virus era particularmente alta y que existía el riesgo de que llegara de forma importante a todo el territorio nacional, por lo que el Gobierno actuó en consecuencia”. El nivel de contagio del foco –en el caso italiano el norte del país, en España Madrid y País Vasco- podía trasladarse al resto de la geografía nacional. Un escenario que trata de impedirse con el cierre total.

Respecto a la pregunta si en estos momentos a la OMS preocupa más el virus o el colapso del sistema sanitario. La respuesta es contundente. “Las dos cosas, porque están ligadas. Si el virus sigue aumentando, puede causar un problema serio para los hospitales, sobre todo para las unidades de cuidados intensivos”.

En cuanto si la situación española se puede asemejar a la italiana. El asesor de la OMS no tiene dudas. “La situación es similar para todos. Estamos ante un virus que tiene una velocidad de propagación muy rápida”. Las medidas que hay que aplicar se podría resumir en el aislameinto social. “ Es importante que también en España la gente se quede en casa y limite al máximo los contactos sociales”. Para Ricciardi durante las próximas semanas “habría que reducir muchísimo los movimientos. Hemos tenido contactos con el ministro de sanidad español y espero que sea capaz de hacerlo entender a todos”.

Respecto a las lecciones del caso italiano destaca que en las últimas dos semanas se han tomado las decisiones correctas. Como parte negativa advierte de la descentralización de los sistemas de salud pública. “Lo negativo, y esto se puede aplicar también a España o Alemania, es que cuando tienes un sistema con la sanidad descentralizada la toma de decisiones es más complicada. Falta una cadena única de liderazgo y comunicación”. Es más el ejecutivo de la OMS alerta sobre las diferencias entre una comunidad u otra. “Italia y España son muy similares en este sentido. Hay autonomías con una capacidad mayor de respuesta que otras. Por eso es muy importante que haya una coordinación central con colaboración por parte del resto”. El ejecutivo de la OMS hace autocrítica con el retraso en la toma de medidas y lo atribuye al sistema político.

“Cuando tienes que compartir tus decisiones con 21 provincias está claro que se actúa con retraso. Hubiera sido mejor actuar antes. Pero países democráticos y descentralizados cuentan con estas limitaciones. No es culpa de un Gobierno, sino de cómo está organizado el sistema”. Respecto a la alta tasa de mortalidad en Italia que está en torno al 5% asegura que “es muy probable que muchas personas que han fallecido en estos días no lo hayan hecho por el coronavirus, sino con el coronavirus”. Estados Unidos ha ordenado hoy la suspensión de todos los vuelos de Europa durante un mes. Sin embargo para Ricciardi el cierre de fronteras no es una opción. Admite que si todo el continente europeo (no sólo la Unión Europea) hubiera cerrado su espacio aéreo se hubiera podido retrasar la epidemia pero no vencerla. “Nunca en el mundo contemporáneo una epidemia se ha vencido cerrando fronteras o bloqueando los transportes”.