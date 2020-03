Éstas son las medidas dacronianas que ha impuesto Italia para frenar el coronavirus (y que podrían llegar a España)

El Gobierno italiano ha adoptado un decreto con las medidas de emergencia para contener el coronavirus que se ha convertido en el principal foco de propagación en Europa. En dos semanas, el Covid-19 ha matado a 109 personas mientras el número de infectados sigue en aumento. Aquí exponemos las principales medidas de contención:

Cierre de escuelas y universidades

Todos los centros académicos colegios y universidades de Italia cerrarán sus puertas desde hoy hasta el próximo 15 de marzo. Las autoridades animan a implementar las clases online. Los cursos de preparación para los médicos y el personal sanitario que deben atender la crisis sanitaria se seguirán impartiendo.

Eventos públicos

El decreto ordena “la suspensión de los actos de cualquier naturaleza... de amplia convocatoria”. Obliga a cerrar a todos los teatros y los cines. Pide el respeto de la distancia de seguridad de un metro en el transporte público.

Distancia de seguridad

Las autoridades piden a los italianos no darse la mano y mantener una distancia de seguridad “de al menos un metro” respecto a otras personas. Las máscarillas y otros utensilios de protección unicamente deben ser llevadas por aquellas personas que presentan síntomas de la enfermedad o están en cuarentena.

Deportes

Todos los eventos deportivos deben jugarse a puerta cerrada. El decreto no especifica los actos privados pero la federación del fútbol asegura que se aplica a todas las ligas y competiciones deportivas. El texto considera que los gimnasios, las piscinas y los clubes deportivos pueden mantenerse abiertos si se garantiza la distancia de seguridad de al menos un metro.

Cuarentena

Aquellos que hayan viajado a las “zonas rojas”, las más afectadas por el virus deben permanecer en casa durante dos semanas supervisados por los doctores. Si muestran síntomas deben llevar máscara y quedarse en su habitación con la puerta cerrada. El Gobierno recomienda que la gente mayor o con enfermedades previas se queden en casa y solo salgan si es extrictamente necesario. El decreto no establece una edad concreta.

Acceso a las urgencias

Aquellos que acompañen a familiares con síntomas del virus a los hospitales no se les permite permanecer con ellos en las habitaciones, a no ser que haya un permiso especial.

Incentivos para el teletrabajo

El decreto anima a las empresas a establecer el teletrabajo. Las empresas que puedan operar a distancia deben hacerlo.

Suspensión de las misas diarias

En un hecho sin precedentes, los obispos han suspendido las misas diarias en las zonas afectadas por el coronavirus. En el comunicado difundido por la conferencia de obispos italianos se informa de que las iglesias de las regiones de Lombardia, Veneto, y Emilia Romaña, así como de las provincias de Savonia, en la región de Liguria y de Pesaro y Urbino en la Marche serán canceladas. En el texto no se especifica qué ocurre con la misa de los domingos. No obstante se trata de un hecho inédito pues las misas no se cancelaron durante la plaga de Milan en el siglo XVII.