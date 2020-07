¿Quién era Park Won Soon, el prominente alcalde de Seúl que han sido encontrado muerto?

Pasada la medianoche, las autoridades surcoreanas dieron por concluida la búsqueda del alcalde de Seúl, Park Won Soon. Su cuerpo sin vida era localizado en una colina del monte Bukak al norte de Seúl, según afirmó un agente de Policía a los medios locales. Un terrible desenlace después de una amarga jornada en la que se le estuvo buscando tras la denuncia de desaparición hecha por su hija. De momento, se desconocen las causas de su fallecimiento. No en vano, se baraja la posibilidad del suicidio como consecuencia de las acusaciones vertidas sobre él por supuestamente acosar sexualmente a una secretaria de su oficina desde 2017.

Al parecer, el alcalde de 64 años llamó al Ayuntamiento para decir que estaba enfermo y cancelar su agenda oficial para la jornada del jueves. Tras cinco horas sin regresar a casa, su hija se puso en contacto con la Policía para transmitirles su preocupación. Según dijo, su progenitor había dejado un mensaje que sonaba como si fuera un testamento antes de abandonar el domicilio alrededor de las 10:44 hora local portando un sombrero y una mochila negra y su teléfono aparecía desconectado. Fue entonces cuando arrancó un operativo de búsqueda que, con más de 700 policías y trabajadores médicos de emergencia ayudados por perros policía y drones, estuvo peinando las colinas del norte de Seúl hasta lograr dar con su cadáver de madrugada.

Su desaparición se produjo un día después de que una ex secretaria de su oficina afirmará ante la Policía que la había acosado sexualmente cuatro años atrás, según hicieron público dos canales de televisión de la capital que atribuyeron la información a fuentes policiales no identificadas. Según explicó la supuesta víctima, Park trató de establecer contacto físico con ella en varias ocasiones desde que comenzaron a trabajar juntos y, como prueba, envió a la Policía algunos mensajes que había intercambiado con él a través de la aplicación Telegram, informó «The Korea Herald». Además, según su testimonio, también habría habido otras víctimas agredidas sexualmente por el alcalde. No obstante, la Policía de la capital preguntada al respecto se negó a hacer cualquier comentario sobre el caso, según informó la agencia Yonhap. A la espera de confirmarse la causa de su muerte y la veracidad de las acusaciones de la citada secretaria, resulta paradójico que el funcionario más poderoso del país después del presidente, Moon Jae In, fuera el abogado que ganó la primera condena por acoso sexual en Corea del Sur. El renombrado político también tuvo un importante papel en la campaña por los derechos de las llamadas «mujeres de consuelo», las esclavas sexuales coreanas que fueron obligadas a trabajar en burdeles para el Ejército japonés durante la II Guerra Mundial.

Candidato a reemplazar a Moon cuando éste finalizara su mandato en 2022, Park fue uno de los mandatarios más contundentes a la hora de frenar la propagación del coronavirus en Corea del Sur, con drásticas medidas como la de cerrar los clubes nocturnos. Miembro del gobernante Partido Demócrata de Corea, fue elegido alcalde de la capital de Corea del Sur en 2011, por lo que ahora se encontraba en su tercer y último mandato. Varios años en los que este acérrimo defensor de los derechos civiles, destacó por sus políticas de igualdad centradas en el ser humano, como la de frenar los altos precios de la vivienda en Seúl y fortalecer los programas de bienestar para los jóvenes y los ancianos. Ahora deja una esposa, un hijo y una hija.